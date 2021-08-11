Гостиницы Хабаровского края получат адресную субсидию

С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в законодательстве, регулирующие деятельность рынка гостиничных услуг. Согласно нововведениям, все гостиничные организации до конца года должны пройти звездную классификацию. Учитывая непростую ситуацию, в которой оказался турбизнес из-за пандемии, краевые власти решили выделить адресную субсидию, чтобы покрыть затраты гостиниц на проведение таких работ.

– В условиях продолжающейся стагнации рынка гостиничных услуг финансовая поддержка таким организациям крайне необходима. Классификация гостиниц в России проводится поэтапно с 2019 года. На оплату расходов процедуры для каждой гостиницы предусмотрено 50 тысяч рублей. Всего на эти цели выделено 2,4 млн рублей, – сообщил заместитель министра – председатель комитета по туризму минкультуры Хабаровского края Александр Никитин.

Заявки на предоставление меры поддержки принимаются с 9 августа в Центре оказания услуг «Мой бизнес» (АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству»). Более подробную информацию можно получить по телефону: (4212) 34-06-46, или электронной почте: boyko.d@moibizkhv.ru. Контактное лицо в центре – Бойко Дарья Александровна.





Напомним, с 1 января 2022 года гостиничные услуги в России будут оказываться только в случае присвоения организациям определенной категории в соответствии с положением о классификации. Несоблюдение требований может повлечь административную ответственность в соответствии с законодательством РФ. На сегодняшний день в крае действует более 230 гостиничных организаций, которые предоставляют услуги туристам. Из них классификацию прошли только 75. Регион занимает второе место на Дальнем Востоке по числу классифицированных гостиниц.



