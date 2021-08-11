Эксперт: Дегтярёв предоставляет бизнесу все возможность для строительства доступного жилья в Хабаровском крае

Цены на квартиры в Хабаровске и других крупных агломерациях края в последнее время время побили не только все рекорды, но и, похоже, здравый смысл. В то время, когда обстановка в стране и мире диктует необходимость укрепления границ, в первую очередь, человеческим капиталом, на местах играют в рыночную экономику по-крупному, не дожидаясь неизбежных и в перспективе необратимых последствий.

Вопрос стабильного роста цен на жилье в Хабаровском крае не мог остаться за пределом внимания его руководителя Михаила Дегтярева. О необходимости привести к разумному регулированию этот аспект врио губернатора не только регулярно говорит на региональном и федеральном уровнях, но и предпринимает конкретные действия.

Так, на днях в крае по инициативе Михаила Дегтярева и при одобрении представителей отрасли решено создать полномасштабный Дальневосточный кластер производства стройматериалов. По сути, это возрождение одной из жизнеобразующих отраслей региона, где существует огромный индустриальный потенциал, велением времени придушенный в пользу быстрого обогащения квази-бизнеса на банальных спекуляциях, подкрепленных общим настроением местного населения к исходу из родных пенатов за лучшей долей на дальних берегах.

Вдумчивые хабаровчане обращают внимание на то, что, как человек приезжий, Михаил Дегтярев не видит тех, зачастую, мнимых ограничений, которые побуждают местных уроженцев отчаянно стремиться прочь с амурских берегов. Между тем, Хабаровский край остается территорией бескрайних возможностей и еще очень долго не исчерпаемых ресурсов. Вот только бюрократический вопрос испортил почти все. Однако, если ненадолго выключить эмоции и оставить хозяйственный подход, который практикует врио губернатора, то на территории края обнаруживаются, например, многочисленные месторождения полезных ископаемых, применимых в строительстве.

Удорожание жилья в Хабаровском крае провоцируют несколько основных факторов: ограниченное число застройщиков, недостаток квалифицированных кадров, труднодоступность к получению под застройку свободных по сути и привлекательных для жителей земельных участков, стабильно дорожающие стройматериалы, по большей части, привозные.

Проанализировав все эти вопросы, Дегтярев приступил к поиску ответов на них с первых дней своей работы на посту. На днях врио губернатора вместе с застройщиками и экспертами отрасли проехал по актуальным стройкам Хабаровска. Осмотрели строящийся ЖК на 462 кв. м в микрорайоне "Ореховая сопка", где в следующие два-три года будут сданы шесть домов, запланированы школа, четыре детсада, поликлиника, паркинги и другие объекты. Далее посетили развернувшуюся по соседству стройку еще одного жилого комплекса на 376 кв. м, где помимо многоэтажек вырастут два детсада, поликлиника, спортобъекты, ТРЦ. В завершение Михаил Дегтярев изучил проект коттеджного поселка из 50 таунхаусов на улице Лазо.

- Строительная отрасль и производство строительных материалов – это высококонкурентная среда. Поэтому чем больше будет конкуренции, тем ниже цены. Можно сколько угодно заниматься административными процедурами, но, если нет квадратных метров – цена будет расти, если нет строительных материалов – в себестоимости строительства их цена будет выше, потому что накладываются транспортные расходы, - заявил Михаил Дегтярев. – Нужно строить больше жилья. А для этого нужны строительные материалы, земля и инфраструктура. По всем этим трем направлениям мы ведем активную работу.

У краевой власти не просто амбициозные, но и скорые по срокам реализации планы. В этом году ставят целью сдать 317 тыс. кв. м жилья, в 2022 - 408,8 тыс. кв. м, в 2023 - 600 тыс. кв. м, в 2024 - 800 тыс. кв. м. При том, что в 2020 году было введено в эксплуатацию всего 229,3 тыс. жилых кв. метров. Михаил Дегтярев напомнил всем участникам процесса, и бизнесу, и госаппарату, что в 2025 году край обязан выйти на показатели, заданные президентом страны – миллион кв. метров жилья в год. Все для достижения этой амбициозной цели, считает врио губернатора, в крае есть.

Недавняя встреча Дегтярева с представителями отрасли показала, что за неполный год на посту ему удалось организовать адресную работу с застройщиками, компаниями-производителями строительных материалов, деревообработчиками, и что особенно актуально сегодня для Хабаровского края - федеральным центром и его бюджетными мощностями. А еще - сбить градус бесконтрольности местных монополистов, которым потворствовала предыдущая администрация региона.

Управляющий партнер компании "ДА! Девелопмент", председатель межрегионального отделения "Деловой России" по Хабаровскому краю и ЕАО Денис Грось считает, что для решения проблемы непомерно дорогого жилья региону доступны как минимум два решения.

- Первое, когда государство размещает заказ и потом это жильё передаёт социально незащищенным группам населения, тем же молодым семьям. Здесь важно, чтобы эта недвижимость попадала к конечному пользователю. Если будет перепродаваться по рыночной цене - никакого эффекта не принесёт. Второй путь - рост предложения на рынке. На сегодняшний день спрос превышает предложение. Но не просто приглашать западных застройщиков, которые столкнутся с теми же проблемами, что у остальных: отсутствие строительных материалов, недостаточное количество подрядных организаций, квалифицированных специалистов, техники. А развивать отрасль производства строительных материалов, обучения кадров в рамках Дальневосточного кластера, идею которого поддерживает врио губернатора, - прокомментировал Денис Грось.

Реализация этой идеи не быстрая. Первые результаты можно будет увидеть не раньше, чем через 2-3 года, когда востребованную рабочую профессию получат выпускники профучилищ, а бизнес освоит освобожденные от бюрократических запретов месторождения стройматериалов, которых в Хабаровском крае гораздо больше, чем достаточно для настоящего бума жилищного строительства и действительно доступного жилья. Кстати, в поддержку этого Михаил Дегтярев по итогам объезда поручил краевому минприроды выставить на торги все имеющиеся залежи полезных материалов, необходимых застройщикам.