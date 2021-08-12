Бульвары Хабаровска полностью реконструируют

Врио губернатора Хабаровского края сегодня встретился с жителями Центрального района Хабаровска и осмотрел несколько общественных территорий.

- Центральный район – это жемчужина, сердце Хабаровска. Конечно, остро стоят вопросы благоустройства, особенно это касается Амурского и Уссурийского бульваров. Город в следующем году за свой счет завершит подготовку проекта их реконструкции. А мы, соответственно, поможем краевыми и федеральными деньгами. Это основные места притяжения горожан, давно пришло время ими заняться, - подчеркнул Михаил Дегтярев. – Самое главное, что это не просто ремонт, а именно реконструкция – полная переделка подземных коммуникаций, масштабные работы по благоустройству, обновление зеленых насаждений.

На встрече, состоявшейся в ГДК, к главе региона обратились хабаровские пенсионеры, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Региональный закон, определяющий таких граждан в отдельную категорию, был принят в ноябре прошлого года. Они попросили рассмотреть вопрос об освобождении от взносов за капитальный ремонт МКД.

- Я поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства в течение месяца подготовить нормативную базу, чтобы мы могли освободить от взносов за капитальный ремонт наших земляков – детей военного времени. Это люди преклонного возраста, они, как правило, живут только на пенсию. Это будет справедливо, - отметил врио губернатора.

Уточним, что в Хабаровском крае более 55 тысяч детей военного времени.

Также одним из вопросов, обозначенных на встрече с хабаровчанами, стало крайне неудовлетворительное состояние питомника имени Шуранова. Глава региона сразу же откликнулся на этот сигнал и отправился туда лично. Чтобы все проверить на месте.

- Сегодня побывал в питомнике им. Шуранова в Хабаровске. Много слышал о нем, но впервые увидел, что сюда нельзя попасть жителям города, что все заброшено. Я поставил краевому министерству природных ресурсов задачу разработать порядок, по которому этот сад сможет распахнуть двери для людей. Но надо подготовиться: проложить дорожки, которые не навредят состоянию почвы, сделать дополнительное освещение, обеспечить подъездные пути. И, конечно, хотелось бы открыть дом-музей этого замечательного садовода-селекционера, пионера культурного садоводства и овощеводства на Дальнем Востоке – Петра Григорьевича Шуранова, - сообщил Михаил Дегтярев.

Проверил глава региона, как ведется ремонт дорог в Волочаевском городке. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там же жители близлежащих домов обратились с вопросами о ремонте дворов.

В этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.» в августе 2021 года на переулке Призывном будут выполнены работы по благоустройству дворовой территории (асфальтирование) домов №№ 3 и 9. Общая сумма затрат - 4,5 млн рублей. Также в этом году будет обеспечено благоустройство десяти дворовых территорий на общую сумму 31,95 млн рублей.

- Деньги нам по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина на это переведены, мы их направили администрации города. Поэтому уже в этом году люди увидят результат – ухоженные, удобные дворы с детскими и спортивными площадками, - отметил Михаил Дегтярев.

Встретился глава региона и с жителями «Дома коммуны» на улице Муравьева-Амурского, 25. Историческое здание, возведенное в начале 30-х гг. прошлого века, требует капитального ремонта.

- Это дом, в котором живут очень активные люди, которые не могут никак объединиться и принять решение о том, что делать с ним. Управляющая компания тоже не очень ответственно подходит к содержанию и к ремонту этого исторического здания. Я дал поручение Фонду капремонта региональному и минЖКХ организовать эту работу. Почему? Где-то нужно объединить людей, собрать их, помочь им методически. То, что дом нужно ремонтировать – это очевидно, - резюмировал глава региона. – Иначе он просто станет непригодным для жилья.



