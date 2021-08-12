Молодые педагоги приедут работать в район имени Полины Осипенко

В этом году в район имени Полины Осипенко приедут работать четыре молодых педагога. Одной из главных мотивирующих причин для переезда стало благоустроенное жилье. Так, для двух молодых педагогов местные власти организовали перепланировку пустующей части здания по улице Амгуньская, где благоустроены две квартиры: выполнен полный ремонт, установлены пластиковые окна, проведено централизованное отопление от котельной, горячее и холодное водоснабжение.

– К нам приезжают из Хабаровска два выпускника – педагог-психолог, который проходил обучение по программе «Образовательный кредит», и учитель технологии и ИЗО. Также ожидаем приезд учителя математики из Тувы и учителя английского и ОБЖ из Забайкалья. Привлечению молодых специалистов для работы в районах края способствует система мер социальной поддержки. Например, для педагогических работников, проживающих в сельской местности, установлен повышающий коэффициент в размере 25%, а также производится компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и электрической энергии, – рассказал и.о. главы района имени Полины Осипенко Николай Маланин.

Местные власти продолжат решать вопрос предоставления квартир для молодых специалистов. Готовится эскизная и сметная документация для реконструкции бывшей амбулатории больницы поселка Херпучи в благоустроенный двухквартирный дом, общей площадью 96 кв. м.



