Власти Хабаровского края помогут предприятиям общества слепых

В Хабаровском крае власти региона помогут предприятиям Всероссийского общества слепых (ВОС) модернизировать производство и сохранить рабочие места. Напомним, весной текущего года Михаил Дегтярев после встречи с представителями этих организаций поручил профильным министерствам разработать для них комплекс мер поддержки. По предварительным оценкам, только на обновление производственных мощностей из бюджета края будет направлено более 15 млн рублей.

Как сообщили в региональном министерстве промышленности, сегодня в крае работают две социально ориентированные компании, учрежденные ВОС – «Центр упаковки и печати» и «Комсомольское предприятие "Амур"». В этих организациях трудоустроены в том числе и инвалиды по зрению. Для многих из них подобные предприятия являются практически единственным возможным местом работы.

– Количество сотрудников с различными особенностями здоровья составляет половину нашей штатной численности. В условиях высокой конкуренции нам выстоять непросто. Преимущественно мы используем ручной неквалифицированный труд, что увеличивает время изготовления продукции. Плюс мы несем дополнительные расходы в связи с трудоустройством инвалидов – это обеспечение специальной среды, сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск. Все это влияет на себестоимость, – говорит директор «Центра упаковки и печати» Владимир Мельников.

Сейчас предприятия также испытывают трудности из-за слабой загрузки производства. Устаревшее оборудование компаний требует модернизации и технического перевооружения – обновление производственных мощностей не проводилось более 10 лет.

– Новый комплекс мер поддержки разработан совместно с минсоцзащиты и комитетом по труду и занятости правительства края и должен помочь предприятиям сохранить их коллективы и повысить качество производимых товаров. Предполагается компенсировать организациям 50% затрат за тепловую и электроэнергию, предоставлять субсидии на возмещение затрат на оплату труда инвалидов (не более 1 МРОТ) и частично на модернизацию производства. Это еще не окончательный перечень, пока он проходит согласование, – отметили в минпроме края.

Также в правительстве региона разработан план технического перевооружения предприятий ВОС. Инвестиции в проект оцениваются в 31 млн рублей, расходы учредитель и власти региона разделят поровну. В результате планируется создать 26 новых рабочих мест, 13 из них – для инвалидов.

Реализация этого плана позволит повысить качество выпускаемой полиграфической и упаковочной продукции и даст компаниям конкурентные преимущества для долгосрочного сотрудничества с такими заказчиками, как ОАО «Дальхимфарм» и ФПК «Амурский патронный завод "Вымпел" имени П.В. Финогенова».







