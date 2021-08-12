Новый межрегиональный авиамаршрут откроют в Хабаровском крае

На Дальнем Востоке продолжается расширение межрегиональной маршрутной сети авиаперелетов. С 20 августа авиакомпания «Аврора» совместно с партером-оператором авиакомпанией «Авиашельф» начинает выполнять регулярные рейсы Южно-Сахалинск – Советская Гавань. Летать в соседний регион жители восточных районов края теперь смогут напрямую дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

– Рейсы из Советской Гавани – это уже седьмой новый межрегиональный маршрут из 14 дополнительных направлений в Хабаровский край, которые Минтранс России включил в перечень субсидируемых из федерального бюджета. Уже стартовали перелеты из Хабаровска в Шахтерск и Ноглики (Сахалинская область), с 18 и 19 августа начнутся полеты в Кавалерово (Приморский край), Зею и Тынду (Амурская область). Цены на билеты в одну сторону по всем направлениям не превысят 10 тысяч рублей, благодаря этому путешествия по Дальнему Востоку станут доступнее, – отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Новый маршрут между Хабаровским краем и Сахалинской областью будут обслуживать воздушные суда DHC-6. По понедельникам вылет из Южно-Сахалинска по местному времени в 12:40, прибытие в Советскую Гавань в 13:05. Обратный рейс вылетает из Советской Гавани в 13:45, прибывает в Южно-Сахалинск в 16:10. По пятницам вылет из Южно-Сахалинска в 15:00, прибытие в Советскую Гавань в 15:25. Обратный рейс вылетает из Советской Гавани в 16:05, прибывает в Южно-Сахалинск в 18:30. Стоимость билета в одну сторону составляет 2 200 рублей.

Открытие рейса Южно-Сахалинск – Советская Гавань проходит в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

– Единая дальневосточная авиакомпания даст новое развитие авиационной маршрутной сети, повысит транспортную доступность регионов Дальнего Востока, поможет улучшить качество и уровень сервиса пассажирских авиаперевозок, – отмечал вице-премьер – полпреда Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки предоставляются по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.



