В частном секторе Комсомольска-на-Амуре начали ремонтировать дороги

В поселке Силинский в Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали сразу четыре улицы. Качество выполненных работ проверили глава города Александр Жорник и представители муниципального Общественного совета.

– Таких масштабных работ в этом районе частного сектора Комсомольска не проводилось несколько десятков лет, дороги в поселке были сильно разбиты. Благодаря нацпроекту их наконец-то удалось привести в порядок. На осматриваемых дорогах мы выявили ряд несущественных недочетов. Подрядчик в ближайшие дни их исправит, а работы будут приняты, – отметил Александр Жорник.

На улицах Красная, 2-я Речная, 7-я Стрелковая и 8-я Стрелковая уложен новый асфальт, прочищены и обновлены дождеприемные канавы, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, укреплены обочины. Общая стоимость работ составила 21,1 млн рублей.

– Сегодня мы по просьбе местных жителей прорабатываем вопрос по ограничению скоростного режима на отремонтированных дорогах. Качество нового покрытия позволяет автомобилистам развивать достаточно большие скорости, поэтому для безопасности необходимо установить дополнительные знаки или обустроить искусственные дорожные неровности. Также в планах решить проблему с освещением центральных улиц поселка, – сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в городе Юности в нормативное состояние планируется привести 33 объекта улично-дорожной сети. На это муниципалитет получил 504 млн рублей. На сегодняшний день на 11 объектах ремонты уже завершены, 22 еще находятся в работе.



