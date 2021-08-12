Главный корейский мост дружбы

17-й Международный фестиваль проходит в Хабаровске

Хабаровск в августе вот уже 17 лет подряд становится местом, где происходит мирное единение Республики Корея, Корейской Народной Демократической Республики и российских корейцев. Все благодаря фестивалю, который организует Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири.

– Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири вносит существенный вклад в строительство и сохранение межнациональных и межконфессиональных отношений в нашем крае. Эта организация является активным участником конкурсов на получение грантовой поддержки различных уровней и реализует проекты, которые способствуют развитию гражданского общества, духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и развитию традиционных ценностей, языка и основ корейской культуры, - отметила Леся Куля, исполняющая обязанности начальника главного управления внутренней политики правительства края.

17-й Международный фестиваль корейской культуры посвящен 76-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Корейского полуострова советскими войсками, 102-летию Первомартовского движения в Корее.

- В Хабаровском крае живут представители 145 национальностей. Этобольшая многонациональная семья, - сказал Бейк Ку Сен, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. - Нам бы хотелось, чтобы члены нашей семьи узнали больше о культуре корейцев. Фестиваль – это удачная форма, где можно познакомить с особенностями культуры того или иного этноса.

История

Первое упоминание о корейцах на российских землях датировано 30 ноября 1863 года. Начальник Новгородского поста поручик Василий Резанов обратился с рапортом к военному губернатору Приморской области Петру Казакевичу. Поручик докладывал, что два десятка корейских семей просят разрешения поселиться в долине реки Тизинхе неподалеку от русского пограничного поста.

Летом 1864 года сильные дожди не дали созреть хлебу, а ранние заморозки осенью окончательно погубили урожай, начался массовый голод. Крестьяне, обитавшие в северных провинциях Кореи, спасая свои жизни, бежали в ставшее российским Приморье, где было много свободной земли.

Петр Казакевич разрешил корейским крестьянам селиться на российских землях и приказал поручику Резанову принять «самые энергичные меры к ограждению их безопасности и спокойствия», чтобы переселившиеся «могли пользоваться полною свободою и покровительством русских законов».

Уже через месяц возникло первое корейское поселение. 65 душ обоего пола пришли из Кореи, построили фанзы около поста Новгородского. А когда пришла весна, стали заниматься огородничеством и земледелием.

Первое корейское селение назвали «слободой Резаново» в честь поручика Василия Резанова, оказавшего помощь беженцам из Кореи. К лету в слободе удвоилось количество жителей, а через год было уже почти четыре сотни крестьян.

Корейцы благодаря врожденному трудолюбию и дисциплинированности активно развивали сельское хозяйство, к тому же они не только принимали русское подданство, но и охотно обращались в православную веру и быстро осваивали русский язык. А корейские мужчины даже отказались от ношения традиционных причесок, что было также обязательным условием принятия русского подданства. Этот народ смог очень деликатно и органично влиться в русское общество, не вызывая неприятия у обычных жителей, – их не воспринимали как враждебных чужаков.

- К 1937 году на Дальнем Востоке было более 170 тысяч человек. Больше всего было в Приморском крае, - уточняет Бейк Ку Сен.

Репрессии

Уже с 1923 года возникали предложения о выселении корейского населения с Дальнего Востока. В это время Корея являлась колонией Японии. Поэтому первым предлогом для такой политической «зачистки» послужили акты вербовки японской властью корейского населения на ДВ.

Корейский народ стал первым, кто испытал трудности депортации в СССР.

- 21 августа 1937 года вышло постановление Совнаркома о насильственном переселении российских корейцев с территории Дальнего Востока в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Практически все корейцы были выселены в целях пресечения проникновения японского шпионажа, - рассказывает президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири.

Владимир Бейк

После коллективизации в Средней Азии погибли миллионы людей, а сотни тысяч откочевали за пределы своих республик. Голод, эпидемии лишили наличия трудовых ресурсов на данной территории, поэтому депортация восполняла дефицит корейскими трудоспособными кадрами.

Через пару лет после депортации перепись населения 1939 года зафиксировала в дальневосточных регионах 246 корейцев - 142 в Хабаровском крае, 64 в Приморском, 21 в Амурской области, 10 на Камчатке и 9 на северном Сахалине.

Кстати, до репрессий в Хабаровском крае корейцы выращивали рис. Солнечная погода способствовала неплохим урожаям этой сельскохозяйственной культуры. С тех пор за выращивание риса никто не берется.

Что касается Сахалина, то Япония захватила южную часть острова и до 1945 года активно проводила переселенческую политику. Сначала это были внешне мирные акции по набору молодых корейских рабочих в угольные шахты Сахалина. В 1944 году были созданы специальные полицейские отряды, которые насильственно выгоняли из домов всех мужчин для вывоза из Кореи. Таким образом, после капитуляции Японии корейское население Сахалина составляло примерно 50 000 человек.

После возвращения Южного Сахалина СССР возникла проблема с корейскими переселенцами. В середине 50-х годов началось переселение в КНДР. После того как очередная баржа с переселенцами затонула, кампания закончилась.

Патриотическое движение

- Что интересно, этнические корейские организации стали появляться еще в царское время во Владивостоке, Приморском крае, в Сибири, Москве и Санкт-Петербурге. Конечно, усилило это Первомартовское движение в 1919 году. Кстати, внучка одного из участников этого движения, подписавшего Декларацию независимости Кореи, живет в Хабаровске, - отмечает Бейк Ку Сен.

Кстати, новый толчок переселению корейцев в Россию дала русско-японская война. С 1905 года Корея попала под власть Японии, что вызвало массовый поток корейских беженцев в русское Приморье. Сюда же отступили воевавшие против японцев корейские партизаны - российские власти их негласно поддерживали, но в итоге заселенные корейцами районы к югу от Владивостока контролировались не русской администрацией, а вооруженными корейскими старейшинами и атаманами.

Японцы насильственно ассимилировали корейцев. Запрещали родной язык и издания на нем, меняли корейские имена на японские.

1 марта в Сеуле представители нации собрались в павильоне Тэхвагван и там провозгласили Декларацию независимости. Одновременно с этим студенты и молодежь проводили грандиозный митинг и после торжественного провозглашения декларации начались уличные шествия. Вскоре эта манифестация переросла во всенародное выступление, оно объединило представителей всех слоев общества. Страна поднялась на борьбу за свою независимость. Японская власть жестоко подавила эти мирные демонстрации.

- После разгрома движения многие патриоты были вынуждены покинуть Родину. Как царское, так и советское правительства были заинтересованы в этих движениях, так как они были направлены против Японии. Во времена японской интервенции на Дальнем Востоке многие корейцы сражались на стороне Красной армии и связывали это с возможностью освобождения Корейского полуострова, - рассказывает Бейк Ку Сен.

Вторая мировая война

88-я отдельная стрелковая бригада Дальневосточного фронта, пожалуй, единственное в составе Красной армии своеобразное формирование, порожденное патриотическим движением народов Китая, Кореи и Советского Союза. Расквартирована она была в 75 километрах от Хабаровска, в селе Вятское.

- Она образовалась в 1942 году и существовала до 1945 года. Там готовили военные кадры из числа корейцев, перешедших границу, китайцев, коренных малочисленных народов и русских дальневосточников. Их отправляли с заданием на сопредельную сторону. Они выполняли задачи по сбору разведывательной информации, - напоминает вехи истории мой собеседник.

15 августа 1945 года капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления. Праздник был введен в 1949 году. В Южной Корее он носит название Кванбокчоль - дословно «Праздник возвращения света». В Северной Корее - Чогукхэбани-наль - День освобождения Родины. Русскоязычные публикации именуют этот день так: День освобождения Кореи советскими войсками.

- Я говорю южанам: «Кто освободил Корею? Конечно, советская армия! Такие потери понесли мы. Северяне это четко знают, а многие южане не верят. Они считают, что американцы освободили Корейский полуостров от японцев. Я спрашиваю: «Когда у вас праздник? 15 августа? А когда американцы пришли?» «В сентябре, - отвечают. - Действительно, мы что-то не задумывались», - рассказывает Бейк Ку Сен.

- А как относятся сегодня корейцы к японцам?

- Жизнь есть жизнь. Это старшее поколение относится к японцам с недоверием. Конечно, на Сахалине японцы зверствовали, живьем людей закапывали. Женщин угоняли в рабство. Нет, ненависти нет, скорее, холодок. Знать надо, помнить надо, но нужно и идти дальше. У молодежи другое отношение, более спокойное. Все-таки глобализация дает о себе знать.

Мирное время

На Дальний Восток корейцы стали возвращаться после смерти Сталина. Многие осели на юге Советского Союза.

В корейских семьях, даже в смешанных, сохраняются традиции, национальная кухня.

- Я бы выделил четыре традиционных мероприятия. Это рождение ребенка, когда ему исполняется год, свадьба и очень трогательное событие – когда родителям исполняется шестьдесят лет, - говорит президент Ассоциации. - Конечно, идет взаимопроникновение культур, но у нас принято, чтобы после загса жених и невеста переоделись в традиционные наряды. Интересно, что корейцы, не говорящие на родном языке, постигают свою национальную культуру благодаря русскому языку.

Стоит отметить, что в 1911 году на Дальнем Востоке было сорок национальных корейских школ. В советское время корейские школы и даже институты были до 1964 года. Сожгли горы учебников.

- Это было политическое решение. Такое же, как в 1937 году принудительное переселение корейцев в Среднюю Азию. Тогда ухудшились отношения и с Китаем, и с КНДР. После 1945 года осталось на Сахалине около 25 тысяч корейцев. Это была, по сути, единственная рабочая сила на острове, способная освоить Сахалин, поднять экономику. Корейцы тогда владели только разговорной речью. Писать не умели. Я всегда говорю: «Не забывайте: благодаря Советскому Союзу вы научились читать». Было очень много сделано: были открыты национальные школы, появился уполномоченный, готовили кадры. Титанический труд! Учебников не было. Все советские учебники в короткий срок были переведены на корейский язык. Учили корейцев в Ташкенте, в Ленинграде и отправляли обратно на Сахалин, - рассказывает Бейк Ку Сен.

В 90-е годы в Хабаровске появились школы с изучением корейского языка.

- Это восьмая гимназия, четвертая, семьдесят седьмая школа. Спасибо, конечно, министерству образования Республики Корея, что организовали в краевом центре бесплатные курсы по изучению языка.

Находятся курсы в Корейском культурно-просветительском центре «Ариран».

Фестиваль

К сожалению, из-за коронавирусной пандемии, как и в прошлом году, фестиваль проходит онлайн, в эфире телеканала «6ТВ», который транслирует фестивальные программы на своем канале в YouTube.

- Мы покажем то, что характеризирует нас, корейцев, как этнос: национальная кухня, спортивные мероприятия, национальная одежда, игры, танцы и песни, - рассказал Владимир Бейк, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. - Сегодня корейцы, как и другие народы и национальности в России, хотят жить в мире, дружить с соседями. Проведение фестиваля стало традицией. Для хабаровчан это своего рода урок истории. Хотелось бы, чтобы люди помнили, знали историю окончания Второй мировой войны, освобождения Корейского полуострова

Юрий Вязанкин

Фото Виктора Андреева

Корё-сарам — самоназвание большей части этнических корейцев на постсоветском пространстве. «Корё» относится к названию Корейского государства, «сарам» означает «человек», «народ». Корё-сарам - потомки корейцев, переселившихся в 1860-х годах на российский Дальний Восток. К корё-сарам также иногда причисляют и сахалинских корейцев.

В СССР советские корейцы занимали первое место по количеству Героев Социалистического Труда на 1000 человек (звания «Герой Социалистического Труда СССР» удостоены 206 корейцев) и второе место по количеству людей с высшим образованием на душу населения.

Бейк Ку Сен ( Владимир Николаевич) - президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири (АКОДВС), которая является коллективным членом Международной ассоциации национальных культур Хабаровского края и Ассамблеи народов Хабаровского края.

За вклад в развитие дружеских отношений между российским Дальним Востоком и странами Корейского полуострова отмечен грамотой Президента Республики Корея, а также награжден Орденом Республики III степени Корейской Народно-Демократической Республики.

Не раз за добросовестную работу по гармонизации межэтнических отношений, реализацию положений стратегии государственной национальной политики РФ поощрялся руководством администрации края и города, награжден памятным знаком губернатора Хабаровского края «150 лет Айгуньского договора. За заслуги».

По итогам ликвидации последствий паводка на Амуре в 2013 году награжден медалью «Участнику борьбы со стихией на Амуре».

Сегодня в дальневосточной столице, согласно переписи, проживает около 8 тысяч корейцев, для которых корейский язык - родной.

Корейский стол без закусок - что российский Новый год без холодца и селедки под шубой! Просто кимчи, кимчи, обжаренная с тофу, жареное филе минтая, острые салаты из моркови и лобы. Хотя салат из лобы имеет название «кактуги», иногда его называют тоже кимчи. По словам Владимира Бейка, вообще разновидностей кимчи более 200.

Корейское застолье начинается с закусок, соленостей, и только потом подают вареный рис и суп или лапшу.

Советские корейцы заготавливали на зиму бочками кимчи, перекладывая капустные листья рыбой, папоротником, побегами лопухов, морской капустой, маленькими черными крабами. Для Кореи это был жуткий деликатес!

Как в домашних условиях готовят кимчи? Кочан разрезают вдоль на две части, если он большой, то на четыре, замачивают в соленой воде на сутки. Затем делают пасту из чеснока, острого и сладкого перца, имбиря, соли, сахара и лобы, нарезанной тонкой соломкой. Этой смесью тщательно обмазывают каждый лист. Плотно укладывают капусту под гнет и держат не менее 5 дней при комнатной температуре.