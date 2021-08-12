Два Ивана – два бойца

Дед громил японцев в 1945-м, внук в 2021 году прикрывает страну на Дальнем Востоке

Иван Сергеевич Худяков родился 28 января 1927 года в селе Емаши Белокатайского района Башкирской АССР в крестьянской семье, закончил 4 класса.

- Когда началась война, моему дедушке было 14 лет, и он пошел работать в Емашинскую больницу, был ездовым: возил больных. Больных в то время было очень много, - начинает рассказ о своем предке Иван Худяков.

- В конце ноября 1944 года моего дедушку призвали в Красную армию, всех новобранцев привезли в город Уфу, поселили в землянки. Как вспоминал дедушка, даже в сильные морозы в них было очень тепло, - продолжает свой рассказ внук Иван. - 2 мая 1945 года всех новобранцев погрузили в эшелон, все думали, что едут на запад. Утром проснулись на станции Бердяуше Челябинской области, тут и до дома недалеко. 12 мая, проехав две трети страны, эшелон прибыл на станцию Партизанск Приморского края. И попал мой дедушка со своей армейской специальностью «пулеметчик» на 1 Дальневосточный фронт в 215 стрелковую дивизию 707-го Неманского полка, командиром полка в то время был Казарян, - рассказывает Иван о «мирной» службе своего деда и продолжает:

Дед Иван

- На рассвете 9 августа 1945 года 707 Неманский полк пересек границу. В районе города Мулин в составе группы в 28 человек попали под сильный огонь японских самураев. В этом бою 14 августа дедушка при прорыве вражеского укрепленного района уничтожил свыше 30 солдат и офицеров. Во время боя видел, как один японский офицер, не желая сдаваться в плен, взорвал себя гранатой. 2 сентября за свой ратный подвиг дедушка был награжден орденом Славы III степени.

Япония подписала капитуляцию, но война еще продолжалась, так как много было тех японцев, которые не сдавались. В это время был случай, когда дед вытащил раненого командира и при этом сам получил легкое ранение. В армии он прослужил до 1951 года, после демобилизации вернулся в родное село Емаши. Окончил курсы водителей и до самой пенсии работал шофером. Женился на моей бабушке, родили и воспитали троих детей, - заканчивает рассказ о своем героическом деде Иван Худяков.

Описание подвига Ивана Худякова

Внук Иван продолжает ратное дело: «Родился я 8 сентября 1993 года, дедушка очень хотел внука и чтобы его назвали Иваном. В 2010 году я окончил школу и поступил в профессионально-техническое училище. Окончил в 2013 году, получил профессию «электромонтер» и был призван на службу в Вооруженные силы, проходил службу в пгт Тоцкое-4. Своей службой я очень гордился, потому что с детства мечтал служить своей стране. Послужив полгода, решил подписать контракт с в/ч 90600 - миротворческие силы. После окончания контракта пытался работать на гражданке, но там я себя не нашел. Так что опять решил заключить контракт, но уже в Хабаровске. В новой части меня приняли очень хорошо: сплоченный коллектив, я очень сильно горжусь, что служу стране. Я женат, недавно появился сын, назвали Матвеем».

Виктор Панин

Фото предоставлено Иваном Худяковым