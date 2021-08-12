Развитие гастрономического туризма обсудили в Хабаровском крае

Развитие туризма в крае невозможно без развития всех сопутствующих отраслей индустрии гостеприимства. К такому выводу пришли участники Народного совета при губернаторе. На заседании рабочей группы «Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости» представители краевого правительства, а также туристического и ресторанного бизнеса рассмотрели проект по развитию гастрономического туризма. В итоге было отмечено, что туризм – сфера, которая имеет колоссальный мультипликативный эффект для общественного питания, торговли, транспорта, культуры и других отраслей. Поэтому «Комплексный проект развития туризма» раздела «Престижный труд» программы социально-экономического развития края решено переименовать в «Комплексный проект развития индустрии туризма и гостеприимства».

– Пандемия заставила обратить особое внимание на туризм, ведь он имеет не только социальный аспект, но и экономический: в обслуживание туристских потоков вовлечено и гостиничное хозяйство, и общепит, и торговля, и сфера услуг. Совместно с бизнесом мы нацелены на развитие гастрономического туризма, в том числе активно работаем с ассоциацией рестораторов края. Нужно искать точки сопряжения и двигаться вперед, – подчеркнула начальник отдела комитета по туризму министерства культуры края Валентина Неретина.

По мнению представителей туристического и ресторанного бизнеса, популяризировать региональные проекты в сфере туризма и гастротуризма должен краевой Туристско-информационный центр. Поэтому необходимо уделить особое внимание его работе, как официальной презентационной площадки региона. Также поднимался вопрос создания единого информационного ресурса, который может объединить всех участников, заинтересованных в развитии гастротуризма.

Стоит отметить, что в регионе уже существует ряд проектов, которые пользуются спросом как среди туристов, так и у жителей края. Так, например, фестиваль «Кухня без границ» направлен на популяризацию индустрии гостеприимства и знакомство с кулинарными традициями народов, проживающих на территории края.

– Основная задача гастрономического туризма – познакомить путешественников с нашей страной в целом, и с Хабаровским краем в частности, через призму национальной гастрономии. В нашем регионе сегодня живет более 100 народностей со своей особенной кухней, и в каждой есть своя изюминка, частичка истории, особый вкус. Поэтому нам есть чем удивить туристов – отметила директор АНО «Душа народа», полномочный представитель Общенационального Союза индустрии гостеприимства на Дальнем Востоке Татьяна Аршинова.

По итогам обсуждения участники рабочей группы предложили привлечь к обсуждению проекта представителей Ассоциации коренных малочисленных народов края, как носителей уникальной гастрономической культуры, а также сформировать событийный календарь, чтобы оценить экономический и мультипликативный эффект от предложенных туристических проектов.



