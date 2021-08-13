Школьников Хабаровского края начнут кормить с учетом рекомендаций врачей

Речь идет о детях с различными заболеваниями, которые требуют соблюдения диет.

Роспотребнадзор изменил правила организации общественного питания для детей, имеющих особые медицинские показания. Теперь в школах и детских садах должны быть созданы условия под индивидуальное меню для каждого ребенка с особенностями здоровья. Т.е. дети с сахарным диабетом, непереносимостью лактозы или злаков, с аллергическими реакциями будут обеспечены полноценным питанием.

Общественное внимание к проблеме детского лечебно-профилактического питания привлекла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее инициативе проверили 43 349 школ и детсадов в 80 регионах, включая Хабаровский край. Такие масштабные исследования организации питания учащихся были проведены впервые. По итогу мониторинга, который проводился в регионе с октября 2020 года по май 2021 , было выявлено, что дети, нуждающиеся в диетах, питаются по общешкольному меню, из которого просто исключаются отдельные продукты и блюда, что приводит к несбалансированности рациона и недостаточной его калорийности.

Детский омбудсмен вышла на Минпросвещения РФ с предложением о ведении федерального учета особых детей. Ведомство инициативу поддержало.

«Такой учет детей необходим не как самоцель. Это нужно и важно для развития системы питания детей в образовательных организациях в целом. Только 8% школ готовы обеспечить питание для таких детей, а в детских садах родители вынуждены приводить ребенка, например, после завтрака и забирать до обеда, чтобы полноценно покормить малыша дома», - отметила Кузнецова.

В Хабаровском крае вопрос организации лечебного и диетического питания в числе прочих обсуждали на заседании коллегии управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. В новом учебном году обеспечивать методическую помощь при организации детского спецпитания будет министерство здравоохранения.