В Хабаровске снесут второй барак на проспекте 60-летия Октября

Вчера врио губернатора края Михаил Дегтярев в очередной раз пообщался с жителями края через официальные аккаунты в социальных сетях. Прямые эфиры прошли друг за другом ВКонтакте, в Одноклассниках и Инстаграме. От подписчиков поступило 470 вопросов. Больше всего комментариев написали в Инстаграме – 858. По каждому обращению Михаил Дегтярев дал исчерпывающие ответы. Жителей края интересовало буквально все - от самых бытовых вопросов в области ЖКХ до перспективного развития БАМа.

Как это часто бывает, общаясь с людьми, Михаил Дегтярев сообщает самую актуальную информацию. Так, в этот раз он, рассказывая о перспективах расселения проспекта 60-летия Октября в Хабаровске, анонсировал снос второго барака. Первый аварийный дом там ликвидировали 19 июля. Это было двухэтажное строение под номером 83, из которого 27 жильцов переселили в благоустроенные квартиры еще в начале текущего года. Таким образом расселение жильцов продолжается.

- В ближайшие дни снесем еще один барак на проспекте 60-летия Октября. Снос и отселение - два разных процесса. Первое - отселение. Вот что меня волнует как руководителя - люди должны получить комфортное жилье в благоустроенных домах, кварталах, с удобствами. А второй момент – это снос. По отселению – три дома уже отселены, два отселим в ближайшие недели. Всего в этом году мы еще отселим 6 бараков и доведем количество пустых домов до 11. А всего там 67 бараков. Оставшиеся дома будем отселять в следующем году и обеспечивать всех жильем. А снос будет идти параллельно и продлится до 2023 год. Но это уже будут пустые дома, где никто не живет. Сам процесс очень дорогостоящий. Администрация Хабаровска нанимает компанию, которая занимается демонтажом, вывозом и утилизацией строительного мусора. Но это уже второй этап, а первый – это выдача благоустроенного жилья. И до конца следующего года все с проспекта 60-летия Октября будут отселены, - рассказал Михаил Дегтярев

Напомним, что проблема бараков на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске, строившихся как временное жилье еще в середине прошлого века, не решилась годами. Но с этого года благодаря поддержке федеральных властей, которой сумел добиться Михаил Дегтярев, вопрос сдвинулся с мертвой точки. При сносе всех домов предстоит переселить сразу 1,5 тысячи человек. На это потребуется примерно 2 млрд рублей, к которым администрации края и города Хабаровска добавят и собственные деньги. Федеральные средства будут предоставлены министерством строительства и ЖКХ РФ. Содействие в процедурах оформления заявок окажет Фонд содействия реформированию ЖКХ, эта госкорпорация обычно финансирует все подобные проекты.

Собственникам квартир в соответствии с Жилищным кодексом РФ будет выделена либо другая жилплощадь, либо денежная компенсация. Людям, проживающим в аварийном жилье по договорам найма, администрация Хабаровска также обязана предоставить новое жилье.







