Снижение госдолга, расселение бараков и новый хоспис: итоги прямого эфира Дегтярёва

Врио губернатора края превратил такой формат общения с жителями в эффективный механизм решения проблем

Врио губернатора края Михаил Дегтярев провел третий по счету прямой эфир в социальных сетях. Как и прежде, это был «дубль – сначала в Вконтакте и Одноклассниках, затем в Инстаграме.

Всего поступило около тысячи вопросов, наибольшую активность проявили пользователи Инстаграма. В рамках эфиров удалось ответить примерно на 80 вопросов. По остальным – дано поручение связаться с людьми профильным министерствам, дать ответы и оказать необходимую помощь.

В частности, врио губернатора анонсировал снос еще одного барака на проспекте им. 60-летия октября в Хабаровске. Михаил Дегтярев дал поручение мэру Хабаровска опубликовать четкий график сноса и расселения, чтобы люди понимали свои перспективы. Кроме того, по словам врио губернатора, после завершения сноса бараков улица будет благоустроена, на ней появится новый городской парк.

Также Михаил Дегтярев сообщил подписчикам, что на программу приобретения жилья для детей-сирот в этом году будут выделены дополнительные деньги. Глава региона распорядился, чтобы на покупку квартир было выделено дополнительно 85 млн рублей из средств транша, который получит Хабаровский край по итогам визита Михаила Мишустина. Дегтярев напомнил, что по его инициативе был принят краевой закон, согласно которому детям-сиротам по достижении 23 лет (ранее было 25) может быть вместо квартиры предоставлен жилищный сертификат, и человек за счет средств сертификата сам сможет приобрести себе квартиру, которая ему была бы интересна.

Отдельно врио губернатора затронул вопрос коммуникации властей и общества. Как выяснилось, далеко не все жители городов были проинформированы, какие дворы будут приведены в порядок за счет средств краевого и федерального бюджета. Дегтярев распорядился, чтобы главы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре опубликовали перечень дворов, которые будут отремонтированы в этом году (120 – Хабаровск, 78 - Комсомольск).

Отвечая на вопрос подписчиков о системе здравоохранения, Михаил Дегтярев рассказал, что сейчас в регионе прорабатывается вопрос о создании хосписа. Кроме того, на встрече с руководством Корпорации развития Дальнего Востока врио губернатора удалось договориться, чтобы в Хабаровском крае появился окружной онкоцентр, который станет флагманом борьбы с онкологическими заболеваниями на Дальнем Востоке. В ходе обсуждения вопросов медицины Дегтярев поручил краевому минздраву проработать вопрос региональных выплат медикам, получившим звание «Заслуженный врач». По его словам, совершенно очевидно, что такие люди должны получать дополнительные надбавки, это было бы справедливо.

Волнует население и вопрос сокращения государственного долга. Бремя кредитов слишком долго мешало Хабаровскому краю развиваться и лишь при Дегтяреве начались позитивные подвижки в этом вопросе. Врио губернатора напомнил, что за счет договоренностей с федеральным центром, подтвержденных в ходе визита в регион Михаила Мишустина, только на процентах Хабкрай сможет экономить до 369 млн рублей ежегодно. Эти деньги будут направлены на досрочное погашение ранее взятых кредитов и реализацию социальных программ. Также всего за полгода бремя кредитов удалось сократить на 4 млрд рублей. Теперь общий размер государственного долга Хабаровского края не 58, а 54 млрд рублей. При этом, на протяжении последних 8 лет он только рос.

Интересовали подписчиков главы региона и вопросы помощи обманутым дольщикам. Врио губернатора рассказал о том, как реализуется дорожная карта по решению данной проблемы, а также напомнил, что это достаточно дорогостоящий процесс. Так только на помощь покупателям квартир у ООО «Диалог» Дегтяреву пришлось привлечь 1.3 млрд рублей из федерального бюджета и выделить 300 млн из бюджета региона.

Стоит отметить, что Дегтярёв не просто рассказывал в прямом эфире о своей работе и успехах регионального правительства. Он находился в постоянном диалоге со своими подписчиками, отвечал на задаваемые вопросы, сходу давал поручения министерствам и ведомствам. Так решение о надбавках медикам, имеющим звание «Заслуженный врач» было принято буквально «с колес» и являлось личной инициативой врио губернатора.

Эксперты отмечают, что прямые эфиры - это возможность для жителей Хабаровского края, рассказать о своей проблеме главе региона и быть уверенным, что эта проблема будет решена. И данный формат успел себя зарекомендовать.