Миллион квадратов жилья в год. Хабаровский край уже показывает первые результаты

Доступное жилье – для многих регионов пока в мечтах. Но именно по темпам жилищного строительства, в том числе, можно судить об успешности. Именно поэтому ставка края сейчас на эту сферу. Амбициозная задача от Михаила Дегтярева – дойти до миллиона квадратов в год к 2025. Пути решения есть и они действенные – это уже говорит статистика.

Кирпичи, выложенные один к одному, по конвейеру отправляются в сушильные отсеки. Они под маркой «произведено в Хабаровском крае» совсем скоро уйдут на местные стройплощадки, которые хотят все больше и больше. Мощностей Хабаровского завода строительной керамики уже не хватает, чтобы покрыть возросший в последний год спрос. А потому принято решение расширяться.

«Мы видим, что потребность растет и нам нужно выдавать уже больше. Для реализации нового проекта модернизации мы создаем индустриальный парк и начинаем работать с проектировщиками. Сейчас объемы завода – 30 млн. штук кирпича в год, с вводом второй линии эта цифра вырастет вдвое. Ну а, если говорить в целом об увеличении жилищного строительства, то все задачи реальны. Если решать их нужно комплексно. Достаточно должно быть участков под строительство, застройщики и подрядчики должны захотеть работать в крае. Ну а жилье в итоге должно быть доступным, чтобы люди смогли его купить», - рассказал учредитель Хабаровского завода строительной керамики Сергей Гришин

Необходимость увеличивать объемы впервые за несколько лет почувствовали и на других предприятиях. На треть больше выпустили теплоизоляционных материалов (582 тысяч кубометров). Железобетонные изделия сейчас производят на уровне прошлого года, радуясь, что не пришлось снижать объемы. Но готовы наращивать, как только застройщики попросят.

В Хабаровске реализуется инвестиционный проект по созданию домостроительного комбината «Прогресс». Он сможет обеспечить железобетоном стройплощадки края. К 2025 году предприятие будет выпускать 68 тыс. кубометров железобетонных изделий. А это около 130-ти тыс. квадратных метров жилья.

В регионе более 120 предприятий по производству стройматериалов и каждое готово расширяться, чтобы обеспечить стройки местным кирпичом, трубами, утеплителем.

То, что решить проблему дефицита жилых квадратных метров возможно только комплексно, край, судя по всему, уже понял. Сложная задача по увеличению ввода домов стала одной из ключевых для главы региона. Именно Дегтярев первым в крае не просто заявил об очевидной необходимости увеличивать темпы, а поставил конкретную цель – 1 млн. квадратов в год, и конкретный срок – до 2025 года.

Кстати, Хабаровский край далеко не единственный, где новостроек катастрофически не хватает. Доступное жилье – одна из самых острых проблем всего ДФО. Но даже там, где ситуация более-менее комфортная и темпы увеличиваются, зачастую люди не могут выбрать то, что по душе. Не позволяет доход. Поэтому работать нужно и с застройщиками и с производителями и с федеральным центром – это позиция Дегтярева и ее разделяют эксперты строительной сферы. Они все как один заявляют, что понимание всех аспектов наконец-то пришло в край.

К примеру, земля под застройку, была всегда. Сейчас появилась и политическая воля, чтобы правильно ей распорядится. Результат: за несколько месяцев сформировано 6 участков под комплексную застройку.

Внедрение новых технологий тоже поможет отрасли. «Дом дальневосточника» - флагманский проект региона. Ориентированный на развитие индивидуального жилищного строительства, он уже привлек деревопереработчиков. Они готовы увеличивать объемы производства домокомплектов. По плану через пару лет выйти на тысячу комплектов в год. К 2024 году доля «Дома дальневосточника» должна составить 10-20% от всего введенного жилья.

Ну а работа с федеральным центром – это залог стабильного финансирования. Хабаровские застройщики уже изъявили желание работать по программе «Дальневосточные кварталы». Суть: площадки застройки работают по схеме территорий опережающего развития со всеми «вытекающими» позитивными моментами. Создание инфраструктуры берет на себя государство. Таким образом, строители заходят на готовый участок. Приток застройщиков в таком случае гарантирован.

Микрорайон «Березки» в Хабаровске. Дома здесь строятся, а главное сдаются. Застройщик тоже говорит, что амбициозные планы края по вводу миллиона квадратов в год возможны, но необходимо стимулирование. По новым программам работать готовы.

«Мы готовы работать по программам комплексной застройки. Собственно так сейчас и работаем. Расширяться есть куда и главное мы способны давать по 100 тысяч квадратов в год. Конечно, если будет земля и помощь в создании инфраструктуры: сети, дороги. Поэтому в программе «Дальневосточные кварталы» участвовать будем» - рассказывает директор ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей Савин

О доступности жилья и снижении его стоимости можно будет говорить только, когда его будет в крае достаточно. Работа идет и есть даже первые результаты. Команда нынешнего регионального правительства изменила подход к ситуации в отрасли и добилась сдвигов. За первое полугодие 2021-го введено в строй более 120 тысяч квадратов - это в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2020 года. И да, кстати, пандемия, на которую в последнее время ссылались, как показала практика, не при чем. Даже в таких условиях возможно эффективно работать.