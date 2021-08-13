Около 128 млн дополнительных рублей выделено на выплату субсидий по ЖКХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение выделить дополнительные средства на выплату субсидий за коммунальные услуги. На эти цели из региональной казны направят 127,9 млн рублей из тех 2 мдрд, которые регион получил на обеспечение сбалансированности бюджета из федерального центра.

По данным министерства социальной защиты населения края, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг является одной из наиболее востребованных мер социальной поддержки. Ею пользуется около 40 тыс. семей и одиноко проживающих граждан. В межотопительный период меньше – примерно 36,9 тыс. При этом средний размер субсидии в летнее время составляет 2 296,87 руб., а в зимний – 3 115,89 руб.

– С 1 июля этого года изменены тарифы на оплату коммунальных услуг. В связи с этим будут пересмотрены и региональные стандарты стоимости ЖКХ. Кроме этого, с наступлением отопительного периода размер субсидии увеличивается за счет того, что добавляется оплата за отопление. Учитывая указанные факторы, по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева принято решение о выделении дополнительных средств, чтобы жители края получили субсидии в полном объеме. Таким образом, общий объем средств в краевом бюджете на предоставление субсидии в 2021 году составит 881,1 млн руб., – сообщила заместитель министра – начальник управления социальной поддержки населения министерства социальной защиты населения края Наталья Нелюбина.

Она также добавила, что субсидия предоставляются тем, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные, исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 22% от совокупного дохода семьи. При этом совокупный доход семьи определяется за полгода. Отсчет указанного шестимесячного периода начинается за полгода до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. При расчете размера субсидии учитываются все виды доходов: заработная плата, пенсия, у трудоспособных граждан, у не трудоустроенных граждан учитывается пособие по безработице. Одним из обязательных условий является отсутствие долгов за жилищно-коммунальные услуги. Мера поддержки предоставляется в заявительном порядке сроком на шесть месяцев.

Напомним, ранее Хабаровский край получил дополнительную финансовую помощь в сумме 2 млрд рублей. Средства на обеспечение сбалансированности бюджета региону выделили по итогам обращения врио губернатора Михаила Дегтярева к Правительству РФ. По поручению главы региона деньги направят на решение первоочередных социально значимых задач.



