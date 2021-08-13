Более 100 спортивных мероприятий пройдут в Хабаровском крае в выходные

Более 100 спортивных мероприятий пройдут в Хабаровском крае в эти выходные. В субботу, 14 августа, в регионе, как и по всей стране, будут отмечать День физкультурника. В муниципалитетах состоятся соревнования по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, настольному теннису, шахматам и шашкам. Также запланированы легкоатлетические кроссы, массовые зарядки, семейные эстафеты и другие мероприятия, в которых сможет принять участие любой желающий, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

В Хабаровске в 11:00 на территории Арены «Ерофей» начнется зажигательная зарядка с фитнес-тренерами, а после пройдет забег по дамбе. В 17:00 на набережной стадиона имени Ленина состоится фестиваль «Спорт в каждую семью!», во время которого его гости смогут поучаствовать в открытой тренировке бегового клуба «AmurRun». А в воскресенье около сквера Петра и Февронии для многодетных семей пройдет физкультурно-оздоровительный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Комсомольчане попробуют свои силы сразу в нескольких городских состязаниях в субботу возле Драмтеатра. Кроме того, в праздничный день город примет всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

Похожие мероприятия состоятся в эти выходные во всех районах края. Участие в них смогут принять все желающие – дети, подростки, взрослые, люди пожилого возраста, новички в спорте и профессионалы, люди с ограниченными возможностями, представители самых разных профессий.

– День физкультурника – это праздник не только для спортсменов, но и для любителей активного отдыха. Сегодня Хабаровский край – флагман всего дальневосточного спорта. Славные победные традиции, заложенные еще в середине прошлого столетия, становятся крепче. Свыше 500 тысяч жителей региона ведут активный и здоровый образ жизни. А правительство края стремится создать такие условия, чтобы каждый имел возможность заниматься спортом, – отметил министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.

Все мероприятия, посвященные Дню физкультурника, пройдут в регионе с соблюдением установленных антиковидных ограничений и необходимых мер безопасности. С праздничной программой можно ознакомиться на сайте министерства физической культуры и спорта Хабаровского края.





Напомним, 14 августа в краевом дворце единоборств в Хабаровске состоится День открытых дверей. Родители вместе с детьми смогут посмотреть условия, которые предлагает центр, больше узнать о единоборствах, выбрать и записаться на секции. Воспользоваться этой возможностью призвал горожан и глава региона Михаил Дегтярев во время последнего прямого эфира в социальных сетях.



