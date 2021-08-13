В Хабаровском крае настала пора созерцания лотосов

У нас в городе есть организации, помогающие людям «серебряного возраста» продолжать активную жизнь. И это здорово.

Об одной из таких организаций – АНО «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» - я узнала совсем недавно. Приятельница как-то похвасталась, что прошла курсы по ментальной арифметике, потом съездила на интересные экскурсии. Я тоже захотела побывать в интересных местах и попросила включить меня в группу пенсионеров. Как оказалось, АНО ДВИСОР существует уже более шести лет и претворяет в жизнь различные разработки, создающие людям старшего возраста дополнительные возможности для продолжения активной жизни, интересного общения, для познания нового, раскрытия в себе неожиданных талантов.

И вот первая моя экскурсия в составе группы - на озеро лотосов в районе села Галкино. Я там была первый раз лет пять назад, конечно, очень хотелось еще раз посмотреть на красоту.

Комфортабельный автобус с кондиционером (что немаловажно, как оказалось, в этот день был установлен температурный максимум) отъезжает от площади Ленина и направляется в сторону села Галкино. С нами едет экскурсовод Ирина Николаевна. Пока едем по городу, она рассказывает о тех местах, что мы проезжаем, а уже по выезде из города слушаем рассказ о лотосах.

Лотос называют цветком богов. Он - символ незапятнанной чистоты, неземной красоты, сотворения, обновления, духовного развития и раскрытия внутреннего потенциала не только человека, но и самого бытия. У японцев есть традиция любования лотосами, это похоже на медитацию.

Всего в мире есть четыре вида лотосов - желтый, орехоносный, каспийский и дальневосточный, который называется лотосом Комарова, в честь знаменитого ботаника.



Лотос Комарова - тропический вид, реликт, дошедший до нас с доисторических, доледниковых времен. Предполагаемый возраст этого вида - около 100 млн лет, приспособился к нашим суровым зимам, выдерживает температуры до -40 градусов при условии, что температура ила, в котором лежит корень, не ниже +4, а на берегу без воды до -30. Корень лотоса может достигать 300 м, а сам цветок около 30 см, листья от 20 до 100 см.

Растение это очень нежное и не терпит лишнего вмешательства человека. Если пройти ногами по месту цветения лотоса, то он погибнет. Поэтому наблюдать за цветами рекомендуется на почтительном расстоянии. Один бутон радует глаз всего два–три дня, затем осыпается. Время цветения лотоса Комарова, который произрастает у нас, примерно с 20 июля до середины августа. Лотос Комарова занесен в Красную книгу, на Дальнем Востоке он растет в естественных условиях в Приморском, Хабаровском краях и в Амурской области.

Озера вокруг Хабаровска, куда ездят туристы смотреть на лотосы, искусственные, как и популяции цветов там. Они выведены специально, то есть люди сажают лотосы в качестве объекта декоративного озеленения.

И вот мы на месте. Автобус остается на трассе, а мы цепочкой идем по разбитой и грязной дороге к озеру. И вдруг между деревьев появились розовые пятна – это же лотосы, быстрее к ним! Преодолев последние метры, останавливаемся на берегу и не сдерживаем восхищенных слов, все-таки действительно лотосы божественно красивы!

Разбредаемся по разным сторонам озера и фотографируем, и фотографируемся. Хорошо, что будний день, кроме нашей группы, нет никого. Но я заметила, что цветы «отошли» от берега вглубь озера по сравнению с тем, как было пять лет назад, видимо, желающие сфотографироваться в обнимку с цветком, а еще хуже - сорвать его, вытоптали корни… Кстати, есть примета, что лотос наказывает: если нарвешь цветов и принесешь их домой, будешь болеть. Чем больше цветов, тем сильнее!

Быстро пролетел час, отведенный нам на любование цветами, пора ехать дальше. Мокрые от жары, но довольные и счастливые, мы возвращаемся в автобус. Впечатлений от увиденного хватит надолго.

Через неделю - новая экскурсия, и тоже на озеро лотосов, только уже в районе Гаровки. Я не могла себе отказать в удовольствии еще раз полюбоваться божественной красотой.

На этот раз это частная территория. Помимо озера с лотосами есть вполне себе приличные домики, оборудованные для отдыха приезжающих гостей. Есть просто беседки со скамьями и столами, а также есть качели и даже гамаки. Ну и есть загоны с птицами - павлинов определили все, а вот с другой живностью сложнее, народ решил, что это, скорее всего, цесарки, хотя…

Ну и самое главное - это лотосы. Здесь они подходят прямо к берегу, можно и потрогать, и понюхать. Запах очень тонкий и нежный, даже не знаю, с чем и сравнить. Сами цветы и листья, как мне показалось, крупнее, чем на озере у Галкино. Листья как будто покрыты восковым налетом, вода на них перекатывается блестящими шариками.

Как известно, цветы лотоса постоянно обращены к солнцу и двигаются вслед за ним. В этом я убедилась лично. Когда мы приехали, было пасмурно, того и гляди пойдет дождь, цветы стояли немного поникшими, но где-то через час природа сжалилась над нами, вышло солнышко, и лотосы обрадовались ему, повернули свои головки навстречу светилу.

С лотосом связано великое множество мифов и легенд. Вообще, на Востоке это, пожалуй, самое известное и священное растение. Но подавляющее большинство поверий объединяет основное понятие - первозданная чистота, свет, целомудрие, мощная творческая энергия и т.п. Это объясняется следующим образом: корневища лотоса погружены в ил, в грязь, но цветы и листья его чисты и не запятнаны. Цветы высоко подняты над водой, над землей, над всем негативным. Они следуют за солнцем и сохраняют вечную чистоту.

На этот раз у нас было два часа в распоряжении, поэтому все успели побродить по территории, пофотографироваться и даже помедитировать, глядя на лотосы. Лотос недаром практически во всех традициях является символом совершенствования. Ему придают мистические свойства и в современном материальном мире, далеком от трепетных верований наших предков. Лотос способен очищать энергетическое поле вокруг себя от негативных вибраций.

По поверьям, хорошо бы дома иметь фигурку лотоса, но за неимением таковой можно ограничиться хотя бы фотографией. Аура помещения, где такой предмет находится, уже от одного его присутствия становится положительной, говорят знатоки и чувствительные люди. Так что выберу из своих фотографий самую красивую, напечатаю и поставлю в рамке на самое видное место в квартире, буду избавляться от депрессий и тоски.

Самое странное, что японцы и китайцы употребляют лотосы в пищу. Корневище едят сырым и вареным, зерна - засахаренными или приготовляют из них мармелад. Еще китайцы едят тычинки лотоса и стебель, считая, что это возвращает красоту и молодость. Но как можно есть такую красоту, предмет культа и поклонений? Не понимаю я этих азиатов…

Сравнивая два этих озера с лотосами, в очередной раз пришла к выводу, что общественное и частное – две большие разницы. Если частная территория с озером вся обихоженная, чистенькая, радует глаз, то у озера вблизи села Галкино неплохо было бы позаботиться о туристической инфраструктуре: парковка машин, места сбора отходов, что-то сделать с дорогой к самому озеру – почему там даже в сухое время грязевые лужи?

Ну вот и закончилась наша экскурсия, водитель автобуса сигналит, что пора. Жалко расставаться с прекрасным, но у нас останутся впечатления и куча фотографий. А впереди, надеюсь, нас ждут не менее интересные поездки!

Марина Шутько

Фото автора

Лотосы Комарова поселились в Большехехцирском заповеднике

Первым растения обнаружил и официально о них заявил один из госинспекторов, работающий в заповеднике. Обходя территорию охранной зоны, на искусственных озерах, некогда находившихся в ведении рыбзавода, обнаружил реликтовое растение. И количество растений не маленькое – более 50 штук.

Эта группировка лотосов Комарова отмечена впервые за много лет, но на территории заповедника она не единственная. Однако другие места произрастания краснокнижного растения расположены на юге, намного дальше от Хабаровска. А данную группу лотосов можно назвать второй по удалённости после озера, что в посёлке Галкино.

- Лотос Комарова может в спящем режиме находиться много лет. Реликт появляется над поверхностью воды и начинает цвести только в условиях, близких к идеальным. Да он и сам оказывает благотворное влияние на окружающую среду, - говорит Юрий Кя, главный инженер по охране лесов и лесохозяйственной деятельности Большехехцирского заповедника.

Лотос

Опустясь головкой сонной

Под огнем дневных лучей,

Тихо лотос благовонный

Ждет мерцающих ночей.

И лишь только выплывает

В небо кроткая луна,

Он головку поднимает,

Пробуждаясь ото сна.

На листах душистых блещет

Чистых слез его роса,

И любовью он трепещет,

Грустно глядя в небеса.

Генрих Гейне

(в переводе М. Л. Михайлова)

Цветы лотоса - корабль, на котором утопающий среди океана жизни может найти свое спасение. Поговорка

Когда любишь, и обезьяна кажется красавицей, а если нет, то и лотос гадкий. Китайская пословица