В Хабаровске выпавший из окна общаги пес рассорил людей

В этой ситуации никто до конца так и не сказал правды. Подлинную информацию приходилось вырывать, добывать, выковыривать и выколупывать по кускам и по частям. И все равно очень многое так и осталось недосказанным.

Все случилось ранним утром 30 июля - якобы из окна пятого этажа выпал (выбросили?) пекинес. Первым о происшествии узнал охранник автостоянки, на которую выходят окна жилых малогабаритных помещений по адресу ул. Суворова, 8. Если остальные этажи занимает гостиница, то в этих квартирах на 5 этаже проживают самые обычные граждане и гражданки нашего городка.

Визги в ночи

Охранник среагировал быстро, когда взвыла сигнализация на машинах. Вышел, осмотрелся, вроде бы ничего, что-то вроде упало, а что - непонятно, машины, по крайней мере, не помяты. Видимо, решив, что утро вечера мудренее, не стал более тщательно осматриваться. И только утром обнаружил скулящую скотинку на углу здания. Все это я узнал со слов его сменщика.

Сколько я записок со своими координатами охраннику автостоянки ни оставлял, самый первый свидетель, который видел песика, всего переломанного, опять же со слов сменщика, так со мной и не связался. Я прикинул, что пекинес, рухнувший вроде бы с пятого этажа, прополз метров 15-17.

По словам сменившего коллегу охранника выходило, что песик никого к себе не подпускал, не пил и не ел, забился под ящик с песком. Но перед этим вахтер рано утром - не было еще и 8 часов - отослал знакомым фотки с разбившимся песиком. Увы, хозяйка пекинеса - Людмила Окишева всего этого не знала, за пару часов до находки животного уехала на работу.

Место происшествия - улица Суворова, 8, 5 этаж

А перед этим, по ее словам, как могла, так и искала любимое животное. В последний раз она видела песика вечером, 29 июля, у входной двери внутри своей квартиры: «Было так жарко, что Рамончик частенько спал под ванной. Вот я сильно и не стала переживать. Когда ранним утром не обнаружила его под дверью, то сначала вышла в коридор и несколько раз его позвала. И подумала: может быть, заполз под ванну и там спит». С этими мыслями Людмила и уехала на работу в центр. М-да, выйти в коридор и позвать, потом вернуться в квартиру, поверхностно оглядеться и имея час времени, не озаботиться поиском дорогого тебе существа? Хотя и такое можно допустить. Но моя чуйка насторожилась.

После обнаружения песика на территории автостоянки охранник послал знакомым фото собачки. Таким образом, соседки по этажу уже в 8 утра знали про пекинеса, что якобы выпал из окна. Но никто и никаким образом не связался с Людмилой - «телефона не знали». Соседи по этажу, которые знали, что в квартире Людмилы есть как минимум одна маленькая собачка? Понимаю, они не прочухали ситуацию, не сообразили. Еще один «звоночек» прозвучал.

Спасение Рамона

Каким образом информация о «разбившемся песике» попала в руки Ирины Беляковой, что проживает от Людмилы Окишевой через комнату на том же этаже, я не стал уточнять. Где-то между 16 и 17 часами Ирина, держа на своих руках, доставляет закутанную в тряпки собачку в лечебницу «Бетховен» на ул. Павла Морозова. Как позже рассказала Людмила, на месте Ирина Белякова сумела договориться о скидке на лечение. Сообщить соседке, с которой когда-то договаривалась о вязке своего песика с ее собачкой? Какие, право, мелочи! Видимо, и поэтому Ирина забывает предупредить персонал клиники, что это не просто приблудная псина, а у нее есть хозяйка. «Звоночек» постепенно перерастает в колокольный бой.

Когда в 20 часов Людмила примчалась в клинику, узнав от соседей по этажу о судьбе питомца, ее ждал афронт. Так как Ирина является куратором проекта «Спасти песика Рамона», то только она имела право получать информацию. Что вы хотели, только одна первичная операция, по словам зоозащитницы Натальи Коваленко, обошлась где-то в 12 тысяч рублей, и дальше деньги на спасение пекинеса собирали чуть ли не всей Россией. Надеюсь, что видеосъемка всех этих событий в клинике «Бетховен» сохранилась? По крайней мере, камеру видеонаблюдения в холле видел.

Тот самый песик

К сожалению, с Ириной Беляковой не удалось поговорить. Не застав ее дома, дважды оставлял записку со своими координатами - телефон и электронная почта. Но так ни одного звонка, ни одного сообщения не поступило. Понимаю, некогда, большое хозяйство у Ирины Беляковой. По крайней мере, когда я стучался в дверь ее квартиры, мне дружным лаем ответило несколько собачек. Впрочем, могу и ошибиться, там такая полифония была!

Имелся второй вариант получения нужной информации о состоянии пекинеса Рамона. Для этого обратился в клинику «Бетховен», представился и попросил дать информацию. Мне в этом отказали, повторившись про куратора. Зато ознакомился с прайсом на услуги. И знаете, верю, что только одна операция обошлась в 12 тысяч рублей. Но ведь нет ничего ценнее жизни близкого вам, не так ли? Это же мне подтвердила Наталья Коваленко: «Когда я вижу, как страдает животное, а люди жадятся потратить деньги - две-три тысячи, то у меня просто ненависть к таким людям. Была у меня ситуация, когда ради лечения жизни своего пса-алабая приходилось 70% заработной платы отдавать».

Версии в следствие

А как же человеческие отношения, а как же владелица пса, что его вырастила? На это мне было объявлено, что у Рамона уже есть куратор, который вложился. И, по словам Натальи Коваленко, песика хозяйке вернут, если она полностью отобьет все вложенные в этот проект суммы. Осталось дождаться, когда выставят на всеобщий обзор платежки. На днях (лучше поздно, чем никогда) Людмила Окишева, по ее словам, попыталась выяснить, сколько же стоило лечение пса - сломанные кости, пребывание в стационаре, якобы удаленная почка. Администратор клиники в такой информации отказала, сославшись, в том числе, и на то, что песик, якобы, уже выписан из клиники. Кому, куда - да кто ТОЧНО знает? И тут уже не «колокол» звучит, тут уже впору сирене-«ревуну» включаться.

Я специально осмотрел якобы место падения, шагами промерил расстояние, которое он преодолел вроде бы со сломанными костями таза и отбитыми внутренностями. Потом я поднялся в квартиру, из которой пекинес «пропал». У Людмилы Окишевой на момент моего визита дома были две кошки и еще одна собачка - тоже пекинес. Осмотрел окно, из которого якобы мог пес выпасть. Но предварительно этому лохматому коротконогому существу надо было запрыгнуть на кресло, с которого в прыжке попасть на подоконник, потом отодвинуть коробку и, не повредив затянутую плотной бумагой форточку, вывалиться с пятого этажа. Причем под окном - не голый асфальт, а немалая куча песка и прислоненный к стене деревянный поддон. Может быть, все может быть…

Предполагаемое место падения бедного песика

Или его выбросили? Тогда почему второй пекинес не пострадал? Сама Людмила выдвинула предположение, что песика могли просто выкрасть. В ту ночь она рано легла спать, и, по ее словам, защелка на дверях осталась открытой. Провел эксперимент: в таком случае входная дверь, стоит слегка нажать на дверную ручку, открывается очень тихо. Комнатная перегородка не позволяет видеть, что происходит в микроприхожей. Если нагнуться и быстро подхватить что-то с пола, то человек в глубине комнаты, находясь на диване, ничего не увидит. И не услышит, работающий кондиционер глушит звуки от двери. Чем не версия?

Отклонение к закону

Я не «за», я не «против». В этой ситуации с пекинесом Рамоном, вроде бы разбившимся под окнами дома по адресу ул. Суворова, 8, хочу видеть человеческие чувства. Добрососедские отношения, желание понять ближнего, помощь и содействие - когда «человек человеку - друг, товарищ и брат». Все это - не про общагу.

Да, именно общагу. Можно выложить ступеньки лестницы плиткой, поставить новые двери и сделать иные благоустройства. Но!.. Это проклятое «но» - социальное взаимодействие, добрососедские отношения, понимание и сочувствие. Всего этого на ул. Суворова, 8, на 5 этаже, я так и не увидел. Хотя, возможно, ошибаюсь.

Теперь эта поганая история - про мелкую собачку, вроде бы выпавшую из окна 5 этажа, из гражданско-правовой коллизии переходит в уголовно-процессуальную часть. Несколько дней назад Людмила Окишева, заручившись поддержкой прокуратуры, написала заявление в полицию о пропаже пса. Осталось дождаться конца следствия. А далее, по словам Натальи Коваленко, через суд решать все вопросы с передачей собаки от куратора к хозяину после компенсации затрат. Похоже, история только начинается.

«Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили» - боевик и хороший писатель Антуан де Сент-Экзюпери знал, о чем говорил. Думайте о родных и близких, путь даже они хвостатые и пушистые. И пусть звери не говорят, а только мяучат и лают. Или по-иному выражают свои чувства. Домашние питомцы не игрушки - они свои, они живые. Да, я атеист, но я верю. Нет, я знаю! ОН все видит! И пусть не поровну, но по очереди воздаст каждому по делам и по вере. И не спрашивайте потом: «За ЧТО, господи?!». Просто вспомните свои действия.

Андрей Дунаевский

Фото автора

Федеральный закон 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», статья 11. Защита животных от жестокого обращения.

1. Животные должны быть защищены от жестокого обращения.

2. При обращении с животными не допускаются: отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом.