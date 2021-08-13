В Хабаровском крае откроется хоспис для помощи тяжело больным

В Хабаровском крае откроется хоспис для паллиативной помощи тяжело больным людям. Здание, где будет размещаться организация, найдено и практически готово к эксплуатации, ведутся завершающие работы по реконструкции. Об этом на «Прямой линии», которая прошла в среду, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

– Очень важно помогать людям, которые тяжело больны. Хочется для них создать хорошие условия – такие же, как во многих городах в центре России. Для этого мы пригласили приехать в сентябре Нюту Федермессер – главу фонда помощи хосписам «Вера». Стараемся делать все возможное для улучшения качества жизни таких пациентов, – сообщил на прямой линии врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Хабаровский край – одна из немногих на Дальнем Востоке территорий, где создана и развивается паллиативная медицина. Это совершенно особый подход к больным. Так, в Хабаровске частным инвестором реализуется проект по открытию Центра паллиативной помощи. Для этих целей создана автономная некоммерческая организация, которой в пользование на 15 лет передано здание по ул. Ильича, 2 в Краснофлотском районе.

Исходя из возможностей нового специализированного здания, проектом предусмотрено размещение 15 больных одновременно. Специализированный центр будет иметь приемное отделение, перевязочные, помещение изолятора на случай необходимости изоляции больного с признаками ОРВИ и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

Важно отметить, что центр будет оказывать услуги не только больным, пребывающим в стационаре, но и больным, которые по тем или иным причинам решили находиться дома. Для этого создается специальная выездная служба, она будет оказывать всю необходимую поддержку больным и их родственникам.

В учебном классе нового центра будут проходить лекции по обучению родственников по уходу за больными, а также в здании предусмотрена палата с отдельной комнатой для размещения родственников. Всего на создание нового хосписа было потрачено 40 млн рублей.

Первое отделение паллиативной помощи в Хабаровском крае открылось в 2013 году на базе краевого клинического центра онкологии. Кроме него, на данный момент паллиативная помощь в крае оказывается специальными бригадами врачей в краевой клинической психиатрической больнице, в городской поликлинике №11 и в детской городской больнице. Всего под эти цели в крае развернуто 332 койки.

В рамках развития паллиативной медицинской помощи в Хабаровском крае обеспечено повышение качества и доступности медицинской помощи паллиативным больным, в том числе на дому. В 2021 году на ее развитие за счет укрепления материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, предусмотрено свыше 33 млн рублей.



