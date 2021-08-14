Почтовые отделения откроются в районах Хабаровского края

Модульное почтовое отделение скоро откроется в селе Капитоновка Вяземского района. Об этом стало известно по итогам «Прямой линии» врио губернатора Михаила Дегтярева. Отвечая на вопросы граждан, глава региона подчеркнул, что почта сегодня остается не только привычным и востребованным видом связи, но местом, где люди могут получить широкий спектр услуг. И это особенно важно для жителей сельской местности.

- Там, где есть почта – есть жизнь, это я увидел во время поездок по краю. У нас с Почтой России достигнута договоренность об открытии новых отделений почтовой связи в регионе, - сказал Михаил Дегтярев.

Так, в текущем году в крае запланировано открытие трех новых отделений Почты России. Одно из них уже работает в селе Кругликово района имени Лазо. Оно обслуживает само Кругликово и поселок при станции, а также сёла Владимировка и Зоевка, где, в общей сложности, проживает около 650 человек. Готовится к открытию модульное почтовое отделение в селе Капитоновка. Осенью посетителей примет новое отделение почты в микрорайоне "Красная Речка" в Хабаровске.

Напомним, на территории края свыше 300 почтовых отделений, большая часть из которых находится в сельской местности. Открытие новых отделений позволяет увеличить доступность почтовых и других социально значимых услуг для жителей края.



