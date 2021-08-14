Общественники проверили качество ремонта дорог в Хабаровском районе

Качество ремонта автомобильных дорог в крае продолжают контролировать общественники. Накануне очередной рейд по объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги» прошел в Хабаровском районе. Члены Народного совета при губернаторе края, общественного совета муниципалитета, представители местных властей и регионального минтранса вместе проверили, как идут дорожные работы в селе Дружба, а также завершенные объекты в селе Сосновка и поселке Хехцир.

– В селе Дружба осмотрели улицу Школьную, где уже подготовлен к асфальтированию участок дороги протяженностью 600 метров. На его ремонт муниципалитет получил более 8,6 млн рублей. В Сосновке общественники проверили, как уложен новый асфальт на улице Нагорной. Здесь в нормативное состояние привели около 200 метров дороги. А в поселке Хехцир ревизию прошел отремонтированный участок улицы Лесной протяженностью 800 метров. Стоимость работ составила 1,3 и 5 млн рублей соответственно, – рассказали в администрации района.

По словам общественников, мониторинг реализации нацпроекта проводится на постоянной основе. В этот раз замечаний по соблюдению технологии не выявлено.

– Претензий к качеству работ при визуальном осмотре у нас нет. Однако впереди еще несколько этапов проверки асфальта с привлечением специалистов. Если будут выявлены нарушения, подрядчики устранят их в рамках гарантийных обязательств, – отметил член Народного совета при губернаторе Хабаровского края, член общественного совета Хабаровского района Алексей Рахманов.

Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в этом году в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровском крае отремонтируют 144 объекта дорожного хозяйства протяженностью свыше 133 км. На это регион получил 2,6 млрд рублей.



