«Медовый спас» проходит в районе арены «Ерофей» в Хабаровске

Сегодня на краевой ярмарке выходного дня проходит «Медовый спас». Тематический торговый день краевой сельхозфонд совместно с Региональной общественной организацией «Союз пчеловодов Хабаровского края» при поддержке министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края проводят второй год подряд. В этом году свой лучший товар с пасек привезли 15 пчеловодов из Хабаровского, Вяземского, имени Лазо и Бикинского районов.

На ярмарке все желающие могут приобрести мед сбора этого года: липовый, цветочный, амурский бархат, а также пыльцу, пергу, воск и многое другое. Вся продукция собрана в лесах и на лугах Хабаровского края. Перед продажей товар прошел лабораторный контроль. В рамках мероприятия также запланирована дегустация. Кроме того, посетителей ждет розыгрыш большой продуктовой корзины от местных фермеров. А в течение торгового дня перед гостями будет выступать ансамбль русской песни «Елань».

- Отрасль пчеловодства в крае имеет высокий экспортный потенциал. Местный мед пользуется популярностью не только у жителей края, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В регионе пчеловодством занимаются, в основном, любители. На сегодняшний день это около 300 производителей. Ежегодно начинающим пчеловодам оказывается финансовая поддержка. Так с 2018 по 2020 годы фермерами получено 8,5 млн рублей, - сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Ольга Кравчук.

Она также добавила, что на развитие пчеловодства дополнительные средства на условиях софинансирования выделяются и муниципальным районам. Субсидия идет на компенсацию затрат на приобретение препаратов для пчел, инвентаря и оборудования для разведения и ухода за пчелами, а также семян медоносов и сахара для кормления.

Ярмарка сегодня, а также каждые субботу и воскресенье до конца октября работает до 15:00. При посещении ярмарки необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Для фермеров организована термометрия.



