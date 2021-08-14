В Хабаровском крае осталось четыре кандидата в губернаторы

На главный региональный пост теперь претендуют четыре человека. Это действующий врио Михаил Дегтярев, кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Марина Ким, Бабек Мамедов («Родина») и Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Двоим претендентам – Владимиру Чернышову («Новые люди») и Игорю Логвинову («Зеленая альтернатива») избирком отказал в регистрации. Причина: недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

«В любом случае, этот период для меня стал очень важным, - написал на своей странице в Facebook Владимир Чернышов. - Есть проблемы, на которые я посмотрел совсем иначе, есть идеи, которые теперь мечтаю воплотить, есть команда, с которой хочется двигаться дальше. Будем продолжать бороться за то, чтобы наш край становился лучше, а наши красивые, смелые и принципиальные жители - чувствовали уверенность в сегодняшнем дне и могли строить планы на будущее».

По словам Чернышова, план встреч с избирателями будет преобразован в план журналистских командировок. И он намерен подарить его тому, кто выиграет выборы.