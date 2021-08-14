Владимир Крымский провел за хабаровский СКА больше всех матчей

Этим летом футбольному клубу «СКА-Хабаровск» исполнилось 75 лет. Одной из легенд команды несомненно является Владимир Крымский. Шутка ли, еще мальчишкой в 1965 году он попал в группу подготовки при команде СКА и с тех самых пор был предан единственному клубу.

В шестнадцатилетнем возрасте Крымский в составе армейцев дебютировал в первенстве СССР в первой лиге. Всего же родной команде в качестве игрока Крымский отдал 16 (!) сезонов, сыграл 489 матчей (этот рекорд до сих пор не победит) и забил 36 мячей. А потом вошел в тренерский штаб клуба. Был начальником команды, позже техническим директором.

Базилевич хотел подать протест

- Владимир Сергеевич, как получилось, что вы со школьной скамьи попали сразу в большой футбол?

- Как все мальчишки своего времени, гонял мяч во дворе, а на игры любимого клуба ходил вместе с отцом, большим поклонником футбола. Ну а в 1965 году записался в группу подготовки при команде мастеров. Первым моим тренером был Василий Ильич Бородин, который выступал за СКА еще в 1950-х годах.

Начинал свою карьеру я в нападении. У меня были хорошая скорость, неплохой удар. Частенько убегал один на один с вратарем и забивал. В команде мастеров поражал чужие ворота уже меньше. Но зато сколько результативных передач сделал - и не сосчитать! Своей коронкой считал проход по краю со зрячей передачей в центр.

Летом 1970 года (я тогда только закончил девятый класс) меня потихоньку стали подпускать к тренировкам с основой. На выезд, правда, не брали, но дома иногда выпускали на поле. Помню, тренер днепропетровского «Днепра» Олег Базилевич, увидев, что против его команды вышел юнец, даже хотел подавать протест: в таком, мол, возрасте нельзя играть. Что значит нельзя? Меня ведь официально заявили за команду.

По итогам сезона-1970 армейцы все же вылетели из первой лиги. Команду возглавил Борис Тимофеевич Семенов, который, видимо, решил меня не бросать в пекло. К тому же я в 1971 году был и так загружен: окончил школу, поступил в Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта.



Чуть не стал бегуном

- Слышал, что в свое время хотели вас переквалифицировать в бегуна…

- Тут вот какая история. Идут соревнования по легкой атлетике. Меня на них выдергивают, бегу за свой факультет и побеждаю с неплохим временем сразу на двух дистанциях - 100 и 400 метров. Ну после этого мне и говорят: давай, парень, бросай свой футбол, мы из тебя легкоатлета сделаем. Но футбол для меня всегда был на первом месте. Тем более что с 1972 года я уже стал полноправным игроком основного состава: провел в том сезоне 34 игры и забил пять мячей. А ведь мне тогда всего восемнадцать лет было.

Со временем у нас подобралась приличная команда, в чем, конечно, большая заслуга Бориса Тимофеевича. Главное - костяк был свой, дальневосточный: Володя Бычек, Гена Рютин, Володя Козлов, Сережа Тимофеев, Женя Кожемяко, Толя Бабкин… Приличные футболисты благодаря армейскому призыву приходили и со стороны - Саша Тарханов, Сергей Ольшанский за нас играли. Но они все же были люди временные. Поэтому очень важно, что костяк-то оставался.

Побеждали и «Днепр», и «Таврию»

- Ну а по-настоящему команда "выстрелила" в сезоне-1979, завоевав путевку в первую лигу…

- Да, тогда мы были единым коллективом, нацеленным только на победу. Здорово помог и Гена Смирнов - нападающий от Бога. В том сезоне он целых 27 (!) мячей забил (этот рекорд до сих пор не побит. - Авт.). Жалко, что свой потенциал Смирнов до конца так и не раскрыл: сгубила известная русская болезнь. Но голевое чутье у Гены было просто сумасшедшее.

Сезон-1979 стал, конечно, звездным. Но я с удовольствием вспоминаю и 1980 год, когда мы, дебютанты первой лиги, заняли шестое место! А ведь начали неважно: в первых шести матчах набрали лишь три очка (победа и ничья) и оказались на дне турнирной таблицы.

Команда хабаровского СКА образца 1981 года (Владимир Крымский четвертый справа в среднем ряду)

Но потом выиграли один матч, другой, в начале второго круга удачно прокатились по маршруту Свердловск - Ярославль - Воронеж и привезли домой 5 очков из 6 возможных! После этого прочно оказались в верхней части таблицы.

Играли в основном на контратаках. Команды были очень сильные в первой лиге, так классно, как они, держать мяч мы не могли. Но за счет сумасшедшей самоотдачи, строгой игре в обороне обыгрывали и «Таврию», и «Днепр» (эти клубы по итогам сезона в высшую лигу вышли), и кутаисских торпедовцев, и «Памир» из Душанбе. Просто здорово тогда сыграл Гена Рютин. Соперник давит, мы отбиваемся, вдруг дальний удар Рютина и… наша победа. Гена 16 мячей тогда забил.

«Повторения банкета» не последовало

- Однако в 1981 году армейцы с большим трудом сохранили место в первой лиге. Да и в последующие сезоны команда в основном боролась за выживание. В чем причины?



- По итогам сезона-1980 немало игроков покинуло клуб… Не скажу, что играли совсем плохо. Тот же Рютин вновь был в ударе, забивал. Вспоминаются победы над «Памиром» - 4:0, «Шинником» - 3:0. Но той легкости, что в год дебюта, уже не было. Тем не менее в первой лиге остались.

Летом 1982 года Бориса Семенова перевели в начальники команды, а возглавил СКА в прошлом известный защитник ЦСКА и сборной СССР Валентин Афонин, который когда-то персонально играл против Пеле. Но особых результатов мы при нем не добились. Хорошо, хоть из первой лиги не вылетели.

- А потом пришел Леонид Назаренко, и в команде началась революция?

- Назаренко - в ту пору молодой и амбициозный тренер - привел более сильных футболистов, поставил командную игру. У нас появились Айварс Друпас, Хабиб Илялетдинов, немного позже - Олег Караваев, Олег Стогов, будущий арбитр ФИФА Игорь Захаров… В сезоне-1985 армейцы заняли достаточно высокое девятое место и в Кубке СССР дошли до 1/8 финала. Правда, это уже без меня. Если в 1984 году я еще регулярно выходил на поле, то в следующем сезоне меня стали задвигать.

Досталось и другим ветеранам, тому же Рютину. Я, конечно, еще пару сезонов мог спокойно поиграть. Но у Назаренко была другая политика: он, при всем уважении к Леониду Васильевичу, не думал о завтрашнем дне команды. И когда приезжие футболисты вместе с тренером ушли, команду пришлось создавать, по сути, заново. Тогда армейцы уже играли во второй лиге.

Тренерский тандем с Бычеком

- Вы упомянули, что команду пришлось заново создавать. Так именно вам в паре с Владимиром Бычеком и пришлось это делать…

- Зимой 1988 года нас с Бычеком вызвал к себе командующий Дальневосточного военного округа Виктор Иванович Новожилов и предложил возглавить команду. Взяли курс на местных футболистов. Вернули в команду Игоря Протасова, который при Назаренко не прижился, дали шанс молодежи - Леше Поддубскому, Юре Шпирюку, Андрею Молчанову, Максу Швецову.

И в сезоне-1991 заняли второе место в зональном турнире команд второй лиги. Но потом распался Союз, у команды начались проблемы, игроки стали уходить. В армии вроде бы оставались ставки для нас, но денег катастрофически не хватало.

Как жить дальше? Было два выхода: или команду вообще распустить, или ее сделать гражданской. К счастью, до развала дело не дошло. В 1995 году был создан профессиональный футбольный клуб, который возглавил Александр Чудин. Надо сказать, что большая заслуга в его создании принадлежит Виктору Озерову, который потом на протяжении ряда лет был президентом клуба, пока не уехал в Москву в Совет Федерации. К тому времени коллектив возглавил Владимир Сусин, а я стал начальником команды. Потом пришла новая эра: команду возглавил Олег Смолянинов и со временем вывел её в первый дивизион, где армейцы играют до сих пор. Даже в премьер-лиге отметились.

...Сам Владимир Крымский несколько лет назад по семейным обстоятельствам покинул родной Хабаровск и перебрался в Москву. Руководство армейского клуба тепло попрощалось с Владимиром Сергеевичем и вручило ему именную майку с № 8, под которым Крымский на протяжении долгих лет играл за СКА. Впрочем, за армейцами он по-прежнему следит.

Владислав Махов