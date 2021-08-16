Более 3,5 тысяч жителей Хабаровского края приняли участие в Дне физкультурника

Хабаровский край присоединился к празднованию всероссийского Дня физкультурника. По всему региону прошли соревнования по различным видам спорта, а также легкоатлетические кроссы, массовые зарядки и семейные эстафеты. Поучаствовать в них смогли все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, более 3,5 тысяч жителей региона активно провели выходные, присоединившись к празднику.

– В Хабаровске День физкультурника отмечали на территории Арены «Ерофей» и на краевой набережной. В субботу утром возле ледового дворца десятки любителей спорта провели массовую зарядку и пробежали вокруг арены. А на набережной прошел фестиваль «Спорт в каждую семью!» и физкультурно-оздоровительный праздник для многодетных семей «Папа, мама, я – спортивная семья». Кроме того, в краевом дворце единоборств состоялся День открытых дверей, – сообщили в ведомстве.

В Комсомольске-на-Амуре помимо физкультурных мероприятий прошли всероссийские соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Награды разыгрывались в трех возрастных группах. В борьбу за них вступили 27 местных команд. Победителями стали коллективы «Лавс», «Тащим», «Персики 2004», «Blak», «Устали бегать» и «Амурск».

– День физкультурника – это праздник не только профессионалов, связавших свою жизнь со спортом, это праздник для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни. И в Хабаровском крае таких людей очень много. Это видно по той активности, с которой жители региона принимают участие в соревнованиях, как популярны спортивные секции, каких хороших результатов удалось достичь по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». И правительство края постоянно работает над тем, чтобы каждый имел возможность заниматься спортом, – отметил министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.

Все мероприятия, посвященные Дню физкультурника, проходили в регионе с соблюдением установленных антиковидных ограничений и необходимых мер безопасности.

Напомним, в Хабаровском крае более 500 тысяч человек на постоянной основе занимаются физической культурой и спортом. Для сторонников здорового образа жизни в крае ежегодно проводится более тысячи различных спортивных и физкультурных мероприятий.



