Благодаря соцвыплатам дети-сироты Хабаровского края обзаводятся жильем

Дети-сироты в Хабаровском крае обзаводятся собственным жильем благодаря социальным выплатам. Сертификаты помогают решить проблему в существующих сегодня условиях ограничений по закону. Напомним, в доме детям-сиротам можно выделить не более 25% квартир, а социальная выплата позволяет людям выбрать жилье на вторичном рынке. Таким образом, сертификаты ускоряют процесс поиска квартиры, дают дополнительные возможности выбора: район, этаж, количество комнат.

Ольга Николайченко была включена в списки на предоставление жилья по достижении совершеннолетия и жила на съемной квартире. Сегодня она встречает гостей в собственной квартире, которую сама выбрала и купила благодаря социальной выплате.

– В этом году я получила сертификат на социальную выплату и сразу занялась сбором документов и поиском квартиры. Все получилось, я очень довольна. Главное – я сама выбрала квартиру, а не мне выдали, – отметила Ольга Николайченко.

Согласно условиям, дом, где Ольга и другие дети-сироты могут приобрести квартиру, не должен быть аварийным, попадать в зону подтопления, при этом квартира должна быть благоустроенной. Все сделки покупки жилья через соц. выплату в Хабаровском крае удостоверяются нотариально.

– Руководитель региона Михаил Дегтярев лично принял участие в согласовании с Прокуратурой Хабаровского края проекта изменений в региональный закон. Найдено общее решение, и изменения были приняты. В нашем крае опыт социальных выплат на приобретение жилых помещений детям-сиротам – сложный, но до мелочей продуманный механизм, который действительно работает. Квартира оформляется в собственность, при желании можно добавить свои средства и купить понравившуюся квартиру, – сказал министр ЖКХ Дарий Тюрин.

Напомним также, что при содействии врио губернатора в Законодательную Думу Хабаровского края будут направлены новые предложения о снижении возраста для предоставления социальных выплат детям-сиротам с 25 до 23 лет.

В министерстве был сформирован и ежедневно обновляется список детей-сирот, которые подпадают под действие закона о сертификате. На сегодняшний день направлено более 300 уведомлений на получение социальной выплаты, в ближайший месяц очередникам направят еще около 700. Получившим уведомления нужно подобрать себе квартиру в течение 6 месяцев.







