Зачем хабаровчане зовут фитодоктора?

При составлении огородного плана на следующее лето вдруг понимаю, что одна грядка попадает в простой. Другие «отдыхающие» уже успели разобрать все полезности. А у меня ж севооборот! То же, что в прошлом году росло, нельзя, а уж совсем ненужное, вроде нынешних патиссонов, для красоты не хочется.

И тут в глаза бросается незнакомое слово – фацелия. Никогда не видела такой сидерат, а между тем, по отзывам в Интернете, это просто какой-то профессор среди фитодокторов.

И что это за «зверь» такой? На снимках - красивенький.

- Сажали? - спрашиваю коллегу-огородницу.

- Да вроде.

- И?

- Да не поняла ничего, росли-то две травинки.

Но у меня ж загорелось. В магазинах, посмотрела, семена продают. А вдруг будет как рассказывают?

Плотную, бедную почву – о, как раз моя! - фацелия превращает в рыхлую и плодородную. Корневище у нее стержневое, прорастает на глубину до 20 сантиметров, работает, получается, как бур.

Растение высокое, до метра. Цветы ароматны - цветение начинается в начале лета и продолжается до середины сентября - содержат много нектара, привлекают пчел, которые по пути опыляют и другие растения. Мед фацелии, говорят, обладает множеством полезных свойств. Вот никогда не пробовала, а вы?

Стебли фацелии разлагаются быстро и превращаются в гумус, обогащая землю питательными минералами и органикой. После ее посева, обещают, в течение 2-3 лет можно овощи без подкормок растить. Одна печаль - тогда придется скосить раньше цветения. А как же мед?! А как же наслаждение ароматами?

Не беда. После покоса можно сеять еще несколько раз: от посева до цветения проходит месяца полтора. Успеем нанюхаться и налюбоваться. Более того, фацелию хорошо посеять под зиму, поздней осенью. Весной растения появятся одними из первых: молодняк выдерживает минус 9 градусов. Весной сеют в марте-апреле, летом - в июле.

Есть у фацелии и еще одно свойство, едва ли не главное. Она - санитар. В процессе роста меняет кислотность почвы с кислой на нейтральную. Такая перемена способствует подавлению сорняков, вирусных и грибковых инфекций. Привлеченные ароматом фацелии хищные насекомые (энтомофаги) уничтожают паразитов (нематоду, листоверток, саранчу, плодожорок).

Фацелия приспосабливается к любым условиям обитания, но лучше всего наращивает зеленую массу на проветриваемых, хорошо освещенных участках. Пересадку растение не переносит. Земля обязательно должна быть мокрой. Дистанция между сеянцами должна составлять 5-7 см. При высоте 6-8 см расстояние увеличивают до 10-15 см. Во всем остальном фацелия - очень живучая и неприхотливая культура.

Вредители и болезни поражают ее крайне редко. Зато цвести может от снега до снега.

Декоративные формы фацелии высаживают на смешанной клумбе, вдоль бордюра, среди камней и валунов. Их можно посадить между плодовыми растениями, чтобы задекорировать и защитить огород. Очень красиво смотрится фацелия в вазонах, как ампельное растение для балкона и веранды. Ее сочетают с календулой, льном, рудбекией, лавандой, эшшольцией, атриумом. Семена добавляют в смесь для мавританского газона.

И вам удачных экспериментов!

Ирина Северцева