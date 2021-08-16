Как «краснознаменный» спецназ помогал побеждать Японию

Предтеча современного спецназа - части особого назначения (ОсНаз) страны Советов были первыми, кто начал войну с Японией в 1945 году. В реальности тайные разведывательно-диверсионные акции против сопредельных территорий на Дальнем Востоке шли все время, начиная с момента установления Советской власти на Дальнем Востоке.

Они то затухали, то усиливались, провалы чередовались с успехами. В преддверии 8 августа 1945 года (начало советско-японской войны), заброска разведывательно-диверсионных групп (РДГ) на сопредельную территорию усилилась.

На усиление дальневосточного ОсНаза перебросили легенду: разведчиков Северного флота под руководством Виктора Леонова. Но и без североморцев на Дальнем Востоке хватало «скорохватов». Так что бойцы товарища Леонова приняли участие в паре-тройке боевых эпизодов в Корее. Основная тяжесть «тайной войны» пала на местных боевиков. И ребята из особых бригад оправдали доверие Родины.

Действовать будем мы!

К лету 1945 года в распоряжении начальника УНКГБ по Хабаровскому краю генерал-полковника Гоглидзе находилась 181-я отдельная рота ОсНаза под командованием майора Марфутенко. Начальником штаба в этом подразделении был Семен Семченок, вояка злой и удачливый, начинавший службу в одном из отдельных гвардейских батальонов минеров.

В частности, боевикам этого подразделения в первые дни война на Дальнем Востоке предписывалось: «…разрушение ряда железнодорожных мостов и совершение крушения поездов на участке между станциями Танюань и разъездом Тешаньпао (Тели) Сунгарийской железной дороги».

Но основная нагрузка падала на РДГ 88-й особой стрелковой бригады. С весны 1941-го по август 1945 года в Маньчжурию из северного и южного лагерей, а также из расположения бригады на боевые задания было отправлено более 30 групп общей численностью около 300 человек. Они действовали на сопредельной территории на глубину 100-120 километров.

Хорошую результативность показали силы ОсНаз Амурской флотилии. Разведчиками 71-го отряда ОсНаза Краснознаменной Амурской флотилии командовал капитан Степан Кузнецов.

При продвижении по реке Сунгари первой бригады речных кораблей отряд Кузнецова вел разведку берега противника, обеспечивая командование необходимыми сведениями.

11 августа 1945 года группа разведчиков под руководством капитана Кузнецова проводила разведку японской обороны в районе Фуцзиня - одного из главных опорных пунктов японцев на Сунгари. Разведчики вскрыли передний край обороны, систему и места расположения укрепленных огневых точек. Используя эти данные, корабли флотилии артиллерийским огнем уничтожили 6 казарм, 5 артиллерийских дотов, 6 минометных батарей, склад с боеприпасами и значительное количество живой силы противника.

16 августа 1945 года отряд Кузнецова прямо с катеров высадился на пристань Цзямусы, занял несколько портовых зданий и обеспечил высадку основных сил десанта. Южнее города Цзямусы при штурме укрепленного поселка Аоцын капитан Кузнецов первый преодолел стену. После трехчасового боя японский гарнизон - 200 человек - капитулировал. За эту операцию Степан Кузнецов получил звание Героя Советского Союза.

Но разведка промахнулась точно

Повезло лихому капитану - и сам выжил, и бойцов спас. Но так было не всегда, в частности при проведении налета на аэродром Шумшу РДГ Камчатского оборонительного района погибла в полном составе. Были ошибки, были и промахи. Работа ОсНаза не может быть все время результативной.

Так, опергруппа «Родина» 4-го отдела УНКГБ по Хабаровскому краю, где замкомандира был Семен Семченок, должна была десантироваться 10 августа в окрестностях Харбина. Летчики «промахнулись» и выбросили десант почти на 200 километров дальше. Пока боевики добрались, в Харбин вошли советские войска.

«Укрепленный район Хутоу являлся плацдармом для активных действий японских войск на Иманском направлении. УР Хутоу являлся единственным пунктом на всем фронте армии, откуда противник мог оказывать воздействие своим огнем на фронтовые коммуникации и рокаду. К сожалению, кое-кем это его значение не было настоящим образом оценено и учтено. Так, количество долговременных сооружений превосходит цифру учтенных нами в мирное время примерно в 2 раза, по неполным данным разрушено 183 сооружения вместо предполагавшихся 95» - из доклада о боевых действиях по ликвидации Хутоуского укрепленного района.

Мы их задавили

Разгром японских войск в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах проходил не совсем гладко. В реальности события боев значительно отличались от победных реляций политорганов. И все равно за три недели Красная армия сломила сопротивление японцев.

И приговором устремлениям японским милитаристов служат слова, высказанные по итогам боев начальником оперативного управления штаба Забайкальского фронта генерал-лейтенантом Павловским: «С такой техникой и в таком незначительном количестве Квантунская армия не могла не только рассчитывать на успех в борьбе с Красной армией, но и вообще выиграть сколько-нибудь серьезного современного боя».

Андрей Дунаевский

Фото из открытых источников

В период подготовки к Маньчжурской операции разведывательные отделы Забайкальского и 2-го Дальневосточного фронтов провели 184 спецоперации, в ходе которых в тыл противника было выведено 588 разведчиков и агентов. Они находились на территории, занятой японцами, до 50 суток и добывали сведения о системе обороны противника на глубину до 120-150 км. В отдельных местах разведка вскрыла объекты противника на глубине его обороны до 400 км.

Разведывательный отдел штаба 1-го Дальневосточного фронта вывел в тыл противника 22 радиофицированные разведывательные группы, которые полностью выполнили поставленные перед ними задачи.

ОКДВА – Особая Краснознаменная Дальневосточная Армия