Медики автопоезда «Здоровье» осмотрят жителей Нанайского района

Губернаторский автопоезд «Здоровье» продолжит свой маршрут по Хабаровскому краю. Для этого автопоезд прошел техобслуживание. Поликлиника «на колесах» побывает в Нанайском районе, где ее специалисты также осмотрят местных жителей, как ранее в других поселениях региона. Теперь первой точкой на пути его следования станет село Маяк, а всего специалисты проведут прием для жителей 12 населенных пунктов.

В мобильной медицинской бригаде трудится 13 человек из Троицкой центральной районной больницы и Краевого диагностического центра «Вивея». Это врач общей практики, акушер-гинеколог, стоматолог, педиатр, офтальмолог, врач узи-диагностики, рентген-лаборант и три медицинские сестры.

- Жители наших населенных пунктов смогут получить консультации узких специалистов, также пройти флюорографию, ЭКГ, лабораторные исследования. Обычно узкие специалисты работают в Центральной районной больнице, поэтому жителям приходится с направлениями на дообследование выезжать в ЦРБ. Прибытие бригады медиков автопоезда позволит получить квалифицированную специализированную медицинскую помощь в месте проживания, - рассказала Светлана Кирдяшова, главный врач Троицкой ЦРБ.

Как отметила главный врач, в крае есть сразу несколько проектов по мобильному обследованию населения, такие как медицинский поезд «Матвей Мудров», а также теплоход «Здоровье». Но Нанайский район в них не попадал. Сейчас, благодаря инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, автопоезд посетит отдаленные поселки Нанайского района, и это поможет поднять качество предоставляемой медицинской помощи.

В настоящее время в Нанайском районе проживает 15 000 человек. Всего в районе работают 5 ФАПов и 7 амбулаторий. С расписанием работы автопоезда можно ознакомиться в приложении.



