Михаил Дегтярев добился продления моратория на установку «ЭРА-ГЛОНАСС»

В Москве поддержали инициативу врио губернатора края по важнейшей для хабаровчан теме

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил до декабря 2022 года продлить мораторий на обязательную установку системы "ЭРА-ГЛОНАСС", в том числе на праворульные автомобили, для жителей Дальнего Востока. Правительство предварительно поддержало эту инициативу, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда в субботу.

Михаил Дегтярев смог убедить федеральный центр, что продление моратория на установку «ЭРА-ГЛОНАСС» необходимо. Он последовательно поднимал этот вопрос перед председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, полномочным представителем президента в ДФО – вице-премьером Юрием Трутневым, пока не добился гарантий его положительного решения.

"Во время визита председателя правительства России Михаила Мишустина в Хабаровский край, посещения Комсомольска-на-Амуре я обращался по этому вопросу. Хочу и к вам, Юрий Петрович [Трутнев, вице-премьер - полпред президента в ДФО], обратиться с вопросом продления на год моратория на оборудование системой "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей. Это касается, в первую очередь, праворульных подержанных японских машин. Я бы хотел заручиться вашей поддержкой вплоть до декабря 2022 года, продлить мораторий, если это возможно", - цитирует пресс-служба Михаила Дегтярева.

Врио губернатора уточнил, что установка системы приведет к росту цен и создаст дополнительный финансовый барьер для автомобилистов всего Дальнего Востока.

«Качественные японские автомобили "с пробегом" и правым рулем - часто единственный доступный вариант покупки машины для дальневосточников. Поэтому считаю крайне необходимым продлить временный порядок ввоза таких авто в ДФО» - отметил Михаил Дегтярев.

Эта позиция получила поддержку и у вице-премьера Юрия Трутнева:

"Мы уже предварительно переговорили с председателем правительства Михаилом Мишустиным по этому вопросу. Михаил Владимирович поддерживает пролонгацию данного решения. То есть мы примем решение о том, что люди на Дальнем Востоке смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования. Такое решение правительством будет принято", - цитирует пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Надо отметить, что Михаил Дегтярев успешно выступает в роли защитника жителей Хабаровского края и всего Дальнего Востока, отстаивая их интересы перед федеральными властями. Как руководитель одного из субъектов ДФО, Дегтяреву хорошо понятны проблемы, волнующие местных жителей. Если для Москвы тема моратория на «ЭРА-ГЛАНАСС» не так важна, то для дальневосточников она очень чувствительна.

- Решение об отсрочке установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на праворульные автомобили еще на год очень важное, правильное и своевременное. Я считаю, необходимо продлить мораторий до тех пор, пока не начнут действовать все институты, созданные для развития Дальнего Востока. Основными потребителями качественных японских автомобилей являются дальневосточники, в том числе жители Хабаровского края. Исторически так сложилось, что дальневосточники предпочитают привозить для себя японскую иномарку, приобретенную на вторичном рынке, чем покупать новый автомобиль у дилера. Нельзя сейчас лишать жителей Дальнего Востока и региона возможности приобретать доступный автотранспорт. Итак, большинство товаров дальневосточники приобретают дороже, чем жители центральных регионов. А это решение сэкономит дальневосточникам, которые покупают иномарки десятки тысяч рублей, так как это дорогостоящее оборудование, - сказал гендиректор коммуникационной группы «Медиатехнологии» Владимир Чернышов.