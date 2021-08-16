Уроженец Махачкалы назначен и.о. зампреда правительства по вопросам строительства

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе аппаратного совещания в правительстве региона объявил о кадровых изменениях в строительном блоке.

– Перед тем, как начать сегодняшнее заседание, хочу проинформировать о новом назначении. И.о заместителя председателя правительства края по вопросам строительства назначен Керим Сунгуров. Человек мне хорошо известен по работе на Северном Кавказе. Под руководством Керима Сунгурова возведены более 1,5 тыс. жилых домов. Он обладает обширными знаниями и компетенциями в сфере строительства школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры. Перед строительной отраслью в крае сейчас стоят амбициозные задачи. Требуется управленец высокого уровня, чтобы обеспечить организацию работы на должном уровне и, конечно, контроль, – отметил Михаил Дегтярев.

Керим Сунгуров родился в Махачкале 24 июня 1972 г. В 1995 г. окончил Московский государственный агроинженерный университет по специализации «Механизация сельского хозяйства».

В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию в области юриспруденции, в 2011 г. получил степень МВА в Moscow Business School, факультет менеджмента и управления. С 1997 по 2005 гг. работал старшим юрисконсультом в Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса. В 2005 г. возглавил юридическую службу компании «Энерго-Успех». В 2006 г. – генеральный директор компании по строительству и ремонту теплосетей ООО «Ада Арт Трэйд». В 2011–2018 гг. – первый заместитель директора ГКУ Республики Дагестан «Дирекция строящихся объектов «Новострой». В 2018-2019 гг. – заместитель директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого госзаказчика-застройщика».

В 2019-2020 гг. работал в Краснодарском крае на должности советника директора, начальника филиала «Строительное управление № 412», советника директора ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4». В 2021 г. занимал должность директора департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В 2012 г. Кериму Сунгурову было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Дагестана».







