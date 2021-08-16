Участники проекта «Байкал-Аляска: по следам Амурской экспедиции» остановились в Хабаровске

В Хабаровске совершил остановку экипаж проекта "Байкал-Аляска: по следам Амурской экспедиции" во главе с капитаном Анатолием Казакевичем. Вторая современная историко-географическая экспедиция стартовала 15 июля в Иркутске. Ее участники идут по пути сибирских купцов действовавшей в XIX веке Российско-Американской компании – рекам Сибири, Дальнего Востока и Охотскому морю. Гланая цель экспедиции – привлечь к этому маршруту новых туристов.

Путешественники продолжили экспедицию "Байкал-Аляска". Она состоялась в 2017–2019 годах. Тогда участники проекта прошли от Иркутска, где располагался офис Российско-Американской компании, до г. Ситки – бывшей столицы Русской Америки. Теперь экипаж решил преодолеть по воде более шести тысяч километров на борту надувной моторной лодки катамаранного класса. Маршрут проходит по реке Ангара и озеру Байкал, рекам Селенга, Ингода и Амур, далее в Охотское море и до Шантарских островов. По словам организаторов, полностью этот маршрут – от Иркутска до Шантарских островов не проходили около ста лет.

– Мы собираем информацию о жизни людей, проживающих в настоящее время на территориях, через которые проходили маршруты купцов-первопроходцев. По итогам экспедиции мы выпустим документальный фильм и путеводитель, создадим интерактивную карту маршрута, – рассказал капитан экипажа член Российского географического общества Анатолий Казакевич.

Экспедиция разделена на этапы, два из которых пройдут по территории Хабаровского края. Маршрут проложен по двум рекам: Среднему Амуру и Нижнему Амуру по пути, которым ходили купцы в Охотск, а также на Камчатку и Аляску. От Благовещенска участники экспедиции плывут до краевой столицы, далее – в Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре.

Четвертый радиальный этап экспедиции пройдет в Охотском море, он является самым зрелищным: участники экспедиции отправятся на Шантары, где обитает большая часть популяции гренландских китов Охотского моря. Во время путешествия экипаж увидит китов, белух, касаток, тюленей, сивучей, тихоокеанского орлана, медведей и других животных, обитающих возле Шантарских островов и по Амурскому бассейну, где сосредоточено множество государственных заповедников и природных заказников.

Правительство края, в свою очередь, обеспечивает организационную и информационную поддержку экспедиции на территории региона.

– Участники экспедиции выступят в роли экспертов при осуществлении данного водного маршрута, по результатам экспедиции в адрес комитета по туризму будут направлены рекомендации по развитию береговой инфраструктуры, логистики и организации приема судов. В свою очередь, министерство культуры предпримет необходимые меры по совершенствованию водных маршрутов, чтобы в дальнейшем туроператоры края успешно реализовывали туристические программы, – рассказал председатель комитета по туризму края Александр Никитин.



