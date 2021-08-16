Новый авиарейс «Хабаровск-Анадырь» запускает «Аврора»

Новый социально значимый рейс в рамках единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента России Владимира Путина, запускает «Аврора». С 19 августа она совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Якутия» начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск – Анадырь. Теперь жители края могут летать в самый восточный город страны без пересадок по комфортной цене.

– Единая Дальневосточная авиакомпания будет способствовать интенсификации рейсов и расширению маршрутной сети авиаперелетов, окажет содействие в повышении качества жизни дальневосточников, – отметил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Рейсы Хабаровск – Анадырь будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. Тариф в одну сторону составляет 10 500 рублей.

По понедельникам вылет самолета из краевой столицы в 10:20, прибытие в Анадырь в 16:35. Обратный рейс, вылетающий в 17:50, – в Хабаровске в 20:25. По четвергам вылет из Хабаровска в 09:30, прибытие в 15:45. В обратном направлении рейс отправляется из Анадыря в 17:15 и прибывает в 19:35.

– Ранее полеты в Анадырь выполнялись без субсидии из федерального бюджета и при более высоких тарифах. Теперь жителям двух субъектов предоставляется возможность летать по комфортной цене, – отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.



