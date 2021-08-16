В Хабаровске начался ДВ молодежный образовательный форум «Амур»

Пятый юбилейный Дальневосточный молодежный образовательный форум «Амур» стартовал в Хабаровском крае. На базе отдыха «Шарголь» в Комсомольском районе началась окружная профильная смена «Городские трансформации». За неделю ее участники познакомятся с последними трендами в сфере изменения городской среды и выработают собственные решения для развития дальневосточных городов – комфортных для жизни.

– Проекты форумчан мы совместно с Федеральным агентством по делам молодежи готовы поддержать грантами. Убежден, что молодежь Дальнего Востока – это тот потенциал, который станет одной из главных движущих сил развития нашей страны. От всего сердца желаю вам эффективной коммуникации, практических знаний, новых идей и знакомств! – поприветствовал участников в своем видеообращении врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Основная задача смены «Городские трансформации» – сформировать региональные команды, которые предложат варианты решений проблем малых городов Дальнего Востока. Участникам форума совместно с экспертами предстоит подготовить предложения по развитию общественных пространств, создать малые архитектурные формы, которые впишутся в городские пространства с учетом местной специфики, а также разработать медиапроекты о городской среде.

– Очень важно, что Михаил Владимирович перезапустил форум «Амур», потому что такие собрания позволяют ребятам зарядиться энергией, поделиться идеями, начать новые проекты. То, что мы сегодня обсуждаем, как делать жизнь вокруг себя лучше, как развивать города, как трансформировать городскую среду – это острые и важные проблемы. Меня очень воодушевило, что ребята настроены делать свои проекты, работать над планами развития городов, воплощать конкретные решения, создавая архитектурные и инженерные тренды, – поделился впечатлениями от первого дня работы форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Городские трансформации» проходят в смешанном формате: очно и онлайн. Всего этот этап форума объединил более 170 человек из 7 регионов ДФО и 5 муниципальных образований Хабаровского края.

Программа смены разработана крупнейшим в России сообществом, реализующим проекты в сфере развития территорий – Общероссийской организацией «Городские реновации». Спикерами выступят профессионалы в сфере изменений городской среды: директор «Городских реноваций» Олег Зоря (г. Москва), руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Татьяна Журавлева (г. Москва), директор Департамента комплексного развития территорий министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Мария Синичич (г. Москва).

В рамках форума также проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Активисты смогут выиграть гранты на свои инициативы до 300 тысяч рублей.

Напомним, форум «Амур» проводится с 2016 года. За четыре года образовательная площадка приняла более 2 тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации. На окружных сменах форума подготовлено более 560 проектов, 80 из которых стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов на общую сумму 14,7 млн рублей.



