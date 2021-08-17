Предпринимателям Хабаровского края помогут найти иностранных партнеров

В режиме «одного окна» работает с бизнесом региона Центр поддержки экспорта Хабаровского края. Здесь предприниматели могут получить полный спектр услуг от проведения первичных консультаций до помощи в оформлении экспортных сделок. В учреждение может обратиться любая компании края, вне зависимости от того, является ли предприятие потенциальным или уже действующим экспортером.

Как отметили в региональном министерстве экономического развития, главная задача Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) – стимулировать развитие экспортной деятельности в регионе. Предприятиям и организациям края предлагается широкий перечень инструментов для запуска и развития экспортной деятельности: консультации и образовательные семинары, поиск иностранных покупателей, акселерационные программы, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, сертификация, подготовка и экспертиза экспортных контрактов и многое другое.

По словам руководителя краевого Центра поддержки экспорта Анастасии Молоковой, особой популярностью у предпринимателей пользуются такие услуги, как поиск иностранного партнера и размещение на международных электронных торговых площадках.

– В рамках услуги поиска иностранного партнера мы помогаем найти покупателей на продукцию местных компаний в любой стране мира. Для этого формируется список из контрагентов, заинтересованных в развитии партнерства и готовых начать переговоры. Данный вид поддержки помогает потенциальным экспортерам сделать первые шаги в своей международной деятельности, а действующим экспортерам – развить сеть контрагентов, – подчеркнула Анастасия Молокова.

Не менее актуальным для бизнеса является размещение предприятий и организаций края на международных электронных торговых площадках Alibaba, eBay, Etsy, Fordaq и других. Эта услуга предоставляется центром бесплатно. Бизнесу помогают создать аккаунт на международных маркетплейсах, учат их вести, а также организуют их маркетинговое продвижение. По существу, размещенные на маркетплейсах компании получают готовый механизм ведения бизнеса в цифровом формате в глобальном масштабе.

Подробнее узнать о предоставляемых услугах и получить консультации можно по адресу: г. Хабаровск, ул. Истомина, 51а, офис 705, по телефону: (4212) 77-01-22, (4212) 35-84-45, а также на сайте: khabexport.com.



