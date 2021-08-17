Штаб-квартиру «Резиденции Добра» открыли в Николаевске-на-Амуре

Штаб-квартиру волонтеров организации «Резиденция Добра» открыли в Николаевске-на-Амуре ко дню рождения города. Благодаря этому районный центр станет межмуниципальной базовой площадкой для проведения мероприятий с участием жителей северных территорий края. Напомним, с такой инициативой к Михаилу Дегтяреву обратились активисты из Николаевского района в ходе онлайн-моста, который прошел 26 июня. Этот проект получил одобрение и поддержку главы региона.

Новая резиденция добровольцев Нижнеамурья находится в центре города, в помещении площадью более 100 кв. метров, которое отвечает всем стандартам и готово принимать гостей. Современное общественное пространство оборудовано модульной и складной мебелью, а также ТВ-системой для демонстрации видеоматериалов.

– Николаевск-на-Амуре стал центром притяжения для жителей северных территорий края. Благодаря развитию молодежной инфраструктуры мы сможем проводить в «Резиденции Добра» образовательные курсы, мастер-классы, конкурсы. Именно здесь молодежь будет генерировать новые идеи и воплощать собственные проекты в жизнь на благо Хабаровского края, – поздравила жителей с открытием центра заместитель главы Николаевского района по социальным вопросам Светлана Еремина.

Отметим, что в прошлом году в городе открылся экологический коворкинг-центр «Зеленое место», который за год стал популярен у активной молодежи. Оба проекта реализованы при поддержке Фонда президентских грантов, на их создание выделено около 1,8 млн рублей.



