В 22 селах Хабаровского края началось подтопление

Гребень амурского паводка заканчивает свое прохождение по территории Еврейской автономной области. Следующей точкой на пути "большой воды" станет Хабаровский край. Подтопления уже отмечаются в 17 населенных пунктах региона. С прошедших выходных водой залило 19 жилых домов в селе Корсаково-2 Хабаровского района. Кроме того, в зоне паводка по всему краю сейчас находятся 154 земельных и 48 приусадебных участков, 29 отрезков автодорог. На островной части Хабаровска подтоплено 1486 дач.

– Уровень Амура у Хабаровска на 10:00 вторника составил 587 см. В течение ближайших трех дней вода поднимется до 650 см, а это уже отметка, с которой начинаются опасные явления. Уровни неблагоприятных паводковых явлений сейчас достигнуты на всем протяжении реки до Комсомольска-на-Амуре. У села Елабуга в Хабаровском районе критические отметки, – сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

В краевой столице сейчас продолжают укреплять стационарные и временные дамбы. Для защиты микрорайона "Прибрежный" на минувших выходных перекрыли вход в амурский затон. Высота насыпи способна выдержать уровень воды в 7,5 м. Также нарастили еще шесть временных сооружений на участках улиц Богачева, Алданской, Прибрежной, Вилюйской, Приемной и Штормовой. Дамбу вдоль территории яхт-клуба на набережной подняли до отметки 8 метров. В семи наиболее уязвимых точках расставлены насосы. Откачка воды производится с 6 августа.

– Наибольшее количество подтоплений в жилом секторе отмечается в селе Корсаково-2. Здесь с конца минувшей недели круглосуточно дежурят спасатели, которые оказывают адресную помощь местным жителям. В районе открыт пункт временного размещения населения в селе Осиновая Речка на 20 мест. Пока он остается невостребованным, – уточнили в комитете.

В Комсомольске-на-Амуре пик паводка ожидается к 24–26 августа, большая часть превентивных мероприятий в городе закончена. В населенном пункте также нарастили временные дамбы и укрепили строящиеся. Приведены в готовность 5 насосных установок, по мере необходимости сюда дополнительно доставят насосы из Хабаровска.

В Хабаровском крае к паводку подготовлены 15 пунктов временного размещения. шесть из них на 166 мест уже развернуты. В регионе продолжается усиленный мониторинг и анализ гидрологической ситуации. До муниципалитетов и граждан оперативно доводится информация о возможном развитии обстановки для принятия всех необходимых мер, чтобы минимизировать последствия стихии. Руководит всеми защитными мероприятиями специальный оперативный штаб по борьбе с паводками при правительстве региона, созданный врио губернатора края Михаилом Дегтяревым.



