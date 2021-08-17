Детская площадка появилась в Заозерном в Хабаровском районе по нацпроекту

В селе Заозерное Хабаровского района завершены работы по благоустройству общественной территории, выбранной местными жителями на рейтинговом голосовании 2020 года. Работу приняли члены рабочей группы Народного совета при губернаторе, а также министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Деньги на обустройство детской спортивно-игровой площадки были выделены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». После благоустройства здесь появилось износостойкое покрытие из резиновой крошки, дорожки с брусчаткой и бордюрным камнем, тренажеры, качели, карусели, горка.

– На федеральные деньги – 97% стоимости проекта – и при сравнительно небольшом софинансировании из краевого и местного бюджетов здесь благоустроили комфортное место для игр и занятий спортом. Благодаря проекту жизнь становится комфортнее, повышается культура досуга, – сообщил глава Тополевского сельского поселения Виталий Заярный.

Члены Народного совета отметили большую активность в голосовании жителей сельского поселения и востребованность объектов благоустройства.

– Сейчас закончены работы на достаточно большой площади: здесь обновлена игровая зона, добавлены тренажеры. В прошлом году в рамках этого же проекта была приведена в порядок хоккейная коробка, которая используется даже летом под футбол и баскетбол благодаря новому асфальтному покрытию – это очень практично. А новый дизайн-проект территории между уже благоустроенными объектами тоже должен быть согласован с жителями, – отметил член Народного совета Никита Божок.

Отметим, это уже четвертое выездное заседание рабочей группы «Жилье, городская среда, экология, безопасные и качественные дороги» Народного совета при губернаторе. А реализация федерального проекта находится под контролем главы региона Михаила Детярева.

– Качество работ, востребованность у населения и вовлеченность в этот проект местных жителей – основные параметры контроля. Члены Народного совета выезжают на благоустроенные территории, чтобы ознакомиться с различными практиками и идеями, которые воплощают в разных муниципальных районах, – сказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитан на несколько лет. До конца 2024 года планируется изменить облик муниципальных районов края при активном участии жителей в рейтинговом голосовании, а также при создании дизайн-проектов общественных территорий.