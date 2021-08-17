Пенсионеров Хабаровского края научат основам финансовой грамотности

Пожилые люди, а также инвалиды по зрению смогут пройти курс по основам финансовой грамотности. Занятия будут проходить в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Учреждение культуры выиграло грант на организацию обучения по итогам Всероссийского конкурса проектов Ассоциации развития финансовой грамотности.

В рамках проекта «СуперСтар: реальный мир финансов» предусмотрены занятия с участием представителей банков, Пенсионного фонда, сотрудниками налоговой инспекции, страховых компаний. Занятия будут проходить на базе библиотеки в Мультимедийном информационном центре, для этих целей установлено семь компьютеров.

– Мы планируем обучение в целях предотвращения профессиональной, социальной и информационной изоляции людей пожилого возраста и инвалидов по зрению. Основные темы курса дадут возможность слушателям изучить основы законодательства по обращениям в органы государственной власти и другие инстанции. Также слушателям будут даны рекомендации по общению с мошенниками на примере различных бытовых ситуаций, – рассказала генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки Татьяна Якуба.

Проект стартует в сентябре и продлится по март следующего года. Общая сумма расходов на его реализацию составляет около 519 тысяч рублей, 153 тысячи из которых являются грантовой поддержкой.

Напомним также, что в начале года врио губернатора края Михаил Дегтярев утвердил программу «Повышение финансовой грамотности населения края на период до 2023 года». Она направлена на расширение знаний в области личных финансов не только граждан, чья сфера деятельности не связана с финансами, но и предпринимателей. При этом все мероприятия программы можно разделить на два вида: мероприятия для конкретной целевой аудитории, и те, в которых могут принять участие все желающие.



