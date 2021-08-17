Хабаровчанам показали фильм о выжившей в авиакатастрофе над Завитинском

15 августа в кинотеатре «Совкино» при небольшом, к великому сожалению, стечении народа состоялась презентация документального фильма режиссера Анастасии Сарычевой, посвященного уникальной женщине – Ларисе Савицкой, единственной выжившей пассажирке самолета Ан-24, потерпевшего катастрофу при столкновении с военным бомбардировщиком.

Эта трагедия произошла 40 лет назад – 24 августа 1981 года. Самолет совершал рейс из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Из-за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров тяжелый бомбардировщик, набирая высоту, на всей скорости врезался в Ан-24, это произошло над одним из сел Завитинского района Амурской области. Самолеты рухнули в тайгу с высоты более пяти километров.

Военные пилоты погибли сразу. А гражданский лайнер, потеряв крыло и кусок корпуса, начал разваливаться на части. Из всех пассажиров выжила только Лариса, упавшая с высоты 5200 метров. Собственно, фильм «8 минут до земли» - это рассказ этой удивительной женщины о ее чудесном спасении - о ее чувствах, о ее переживаниях, о том, как ей, с переломом позвоночника, ребер, с почти всеми выбитыми зубами, с сотрясением мозга, удалось выжить после такого падения в тайге до того момента, как ее нашли. Без слез слушать этот рассказ невозможно…

На встрече с хабаровскими зрителями присутствовали также креативный продюсер Антон Белов и режиссер Дмитрий Суворов. Они рассказали о том, как появилась идея снять художественный фильм по мотивам этой удивительной истории спасения, как они искали Ларису, чтобы пообщаться с ней и уговорить рассказать все детали, а также участвовать в создании фильма.

Это было непросто, поскольку женщине, пережившей такое, потерявшей в этой трагедии любимого мужа, очень не хотелось переживать это вновь, но она в итоге согласилась. Создатели фильма рассказали о подборе актеров на главные роли, хотелось, чтобы они максимально походили на Ларису и ее мужа, также о том, как искали самолет той поры и аэропорт еще советского образца - нашли это все в Ижевске и Вологде.

Очень обидно, что и натуру - дальневосточную тайгу снимали в тех же районах, поскольку прилететь сюда к нам, на Дальний Восток, не смогли из-за пандемии коронавируса. Художественный фильм «Одна», рассказывающий об авиакатастрофе и единственной выжившей в ней пассажирке, практически снят, сейчас производится последняя доработка. Официальное представление его зрителям страны состоится в феврале или марте будущего года. Будем с нетерпением ждать премьеры!

Марина Шутько