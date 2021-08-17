В ЕАО произошел бессмысленный разбой

Жительница села Двуречье в Облученском районе ЕАО была зарезана, можно сказать, с перепуга

Убийца решил поживиться за счет 67-летней женщины, зная, что она торгует дешевым спиртным и явно имеет неплохую «заначку» с этого дела.

Как рассказала старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская, 22-летний мужчина заранее готовил преступление и пришел в дом с ножом. Уже установлено, что молодой человек заранее готовился совершить убийство и украсть все ценности, которые найдет в доме своей жертвы. Он прекрасно знал, что она проживает одна и за торговлю спиртным имеет хороший навар.

По словам Крепкогорской, мужчина заявился в квартиру и нанес не менее 10 колющих ударов. Смерть женщины наступила в короткий промежуток времени от множественных ранений.

Интересно, что мужчина даже ничем не поживился. Опасаясь быть застигнутым на месте преступления, он сбежал. После чего сжег в кочегарке свои вещи, а орудие убийства выбросил.

Прокуратура Еврейской автономной области утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Вадим Решетняк

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