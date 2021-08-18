Хабаровск: 600 дворов, поддержка ТОСов и эко-предприятия

Михаил Дегтярев встретился с жителями Кировского района и рассказал о грядущих изменениях территории

Накануне Михаил Дегтярёв продолжил свои визиты по микрорайонам Хабаровска. На прошлой неделе он уже посетил Индустриальный и Центральный районы, а вчера побывал в Кировском, где провёл ряд встреч с местными жителями.

Люди делились опытом участия в проектах по облагораживанию придомовых территорий, высказывали свои пожелания – в чем требуется помощь со стороны краевой и муниципальной власти.

– Мы в краевом бюджете дополнительные средства на благоустройство Хабаровска в первую очередь как столицы региона закладываем, и есть серьезные федеральные ресурсы, на которые мы рассчитываем. Сегодня в Хабаровске требуется благоустроить около 600 дворов – это факт, об этом я докладывал президенту России. В этом году из бюджета страны на Хабаровск выделено 300 миллионов рублей. В следующем году ожидаем до миллиарда, а, может быть, и больше, – отметил Михаил Дегтярев. – Кроме того, по программе поддержки ТОС в 2022 году мы увеличим финансирование в 2 раза, снижаем порог софинансирования для граждан – это расширяет возможности заявлять свои проекты и побеждать сразу в нескольких направлениях. Условно, если это один двор – за год можно сделать и детскую площадку, и спортивную, в целом провести работы по благоустройству.

В одном из дворов на улице Серышева год назад были заасфальтированы проезды, уложен бордюрный камень. В рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» на эти цели было выделено 4,5 млн рублей. В этом году благодаря гранту в 1,1 млн рублей во дворе появились карусель и песочница, а площадка под них уложена специальным резиновым покрытием.

Жильцы соседних домов очень активны, участвуют во всех конкурсах на получение грантов, планируют создать свое территориальное общественное самоуправление. У них уже есть детская и спортивная площадки, а в перспективе хотят соорудить корт для большого тенниса.

Эксперты отмечают, что глава региона уделяет особое внимание развитию Хабаровска, как самого густонаселенного города Хабаровского края. Михаил Дегтярев регулярно встречается с жителями, сверяет с ними свою позицию, советуется и рассказывает об успехах, которые ему удалось добиться. Такой тесный диалог позволяет врио губернатора быть в курсе проблем территорий, привлекать, как сторонников и участников проектов по благоустройству самих жителей.

Продемонстрировали врио губернатора и пока еще новую для Хабаровска продукцию местных предпринимателей – уличную мебель на основе переработанного пластика. Предприятие работает всего несколько месяцев, но уже расширяет ассортимент выпускаемой продукции – кроме скамеек и урн для мусора начали делать плитку и бордюрный камень.

– Мы перемешиваем пластик с обыкновенным песком, а в итоге получается такая «экологически дружественная» мебель для улицы. Это очень долговечная история. Мы предлагаем муниципалитетам заменить старые скамейки в парках и дворах, поставить новые там, где их нет – и не придется каждый год в это вкладывать деньги, – рассказал учредитель компании «Умная среда» Андрей Веретенников.

Свои изделия бизнесмены называют «антивандальными»: например, скамейка весит 180 килограммов и обладает уникальной прочностью – ее ни унести, ни разбить.

Примечательно, что открытость врио губернатора и готовность идти на контакт позволяют местным небольшим предпринимателям спокойно встречаться с ним и доносить до главы региона свои идеи. Часть из них может оказаться интересной и поспособствует повышению качества жизни. Так антивадальная уличная мебель из переработанного пластика не только экономична, но еще очень практична – она прослужит долго и не представляет интереса для вандалов.

Инициаторы эко-френдли проекта предложили Михаилу Дегтяреву акцию для школ края: ребята собирают крышки от пластиковых бутылок общим весом 35 килограммов, а компания «Умная среда» ставит на пришкольной площадке «умную скамью». С большим интересом узнали об экологичной уличной мебели и жители других домов. Скамейки из переработанного пластика поставят им вместе с детскими площадками в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.

– У нас очень талантливые предприниматели, которые внедряют новые технологии в городское хозяйство. Это очень хорошая история, и мы поможем эко-предпринимателям и заказами (в рамках закона, разумеется), и продвижением, – поделился мнением глава региона. – И мы поддержим акцию со школьниками обязательно.