Диалог. Федеральная и краевая власти о важном для Хабаровского края

Алексей Чекунков и Михаил Дегтярев в совместном проекте на канале «Россия 24» поговорили о проблемах региона



Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев приняли участие в совместном проекте телеканала «Россия 24» и пресс-службы правительства РФ – программе «Диалог». Во время встречи собеседники подняли много актуальных, важных тем.

Заострили внимание на федеральной поддержке.

Два млрд на поддержку людей

В ходе беседы министр Минвостокразвития отметил, что многие экономические и социальные проекты, которые сегодня реализуются в Хабаровском крае, связаны с мощной поддержкой Михаила Дегтярёва со стороны федерального центра, в том числе финансовой. По словам Алексея Чекункова, что касается федеральных средств, с этим в крае все складывается неплохо. Это и поддержка строительства больницы в Комсомольске-на-Амуре, и выделение фондом ЖКХ дополнительных средств на расселение ветхого аварийного жилья, и недавно 2 миллиарда рублей на выравнивание бюджета.

- Два миллиарда - это существенная поддержка для нас. Бюджет дефицитный, к сожалению, хотя долговую нагрузку мы снижаем. Мы на 4,5 миллиарда снизили долг. Ну а вот эти два миллиарда, ну в первую очередь они пойдут на поддержку людей. Это и субсидирование полётов на наши севера. Край северный, мы держим планку в 4,5 тысячи рублей для граждан, которые живут на севере, за один билет. Четыре раза в год имеют право слетать наши дальневосточники. Это и замена парка пожарных машин. Это и поддержка детей-сирот. Мы ввели впервые в истории края новый инструмент - это сертификаты. То есть, мы даём сиротам деньги на приобретение жилья. Это замена дизель-электростанций в деревянном исполнении. Мы почти 200 миллионов на это направим в этом году, - сказал Михаил Дегтярев.

Был затронут вопрос двигателей экономического роста в экономике. Сейчас на КнААЗе готовятся строить СУ-75 – «Шах и мат». Также в этом году закладывается новое предприятие в Советско-Гаванском районе - гидрометаллургический комбинат. Один из двигателей экономического роста - транспортная отрасль, которая даёт Хабаровскому краю максимум доходов.

- Ну и конечно мы номинируем мегапроекты, это в первую очередь энергетика - приливная электростанция в Тугурском заливе на 8 гигаватт энергии, которая в советское время не получила развития, потому что не было темы зелёного водорода. Это Тихоокеанская железная дорога, которую мы планируем построить за частные деньги. Это Ниманская ГЭС - гидроэлектростанция, которую номинировали в правительстве и ждём положительного решения по ней. Она будет снабжать электроэнергией БАМ. Это сжиженный природный газ, который мы планируем из Якутии доставить трубопроводам на берег Охотского моря и построить крупнейший завод по сжижению газа, - отметил врио губернатора.

Министры должны работать с утра на Дальний Восток





Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказал мнение, что федеральным министерствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов дальневосточных регионов для ускорения развития территории.

"Мне кажется, федеральные министерства и ведомства должны начинать работу с девяти утра и работать до 12 только на Дальний Восток. Связано это с тем, что семь часов разницы накладывают особенности в управлении. Когда о нас вспоминают, в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском глубокая ночь. И дела, которые в Москве хотят решить и помочь нам же, уходят на следующий день", - сказал Дегтярев.

Он также обратил внимание на то, что местные чиновники должны быть более дисциплинированными. Чекунков в беседе с Дегтяревым во время программы привел в пример долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре стоимостью более 40 млрд рублей. "К сожалению, предшествующие власти Хабаровского края не смогли обеспечить синхронизацию региональных действий, проектирования, финансирование конкурсных процедур и тех объемов средств, которые были выделены федерацией для того, чтобы Комсомольск быстро подтянул свою социальную сферу и соответствовал тому уровню промышленности и технологий, которые он имеет", - сказал Чекунков, отметив, что важно принять меры для того, чтобы синхронизировать усилия.

Дегтярев добавил, что при реализации плана развития Комсомольска-на-Амуре регион не смог освоить выделенные средства. "В первую очередь это дисциплина. Мы столкнулись с тем, что вот эти миллиарды, десятки миллиардов в Комсомольске, к сожалению, не были вовремя освоены, не были построены эти замечательные объекты и детский больничный комплекс из-за фатальных, кстати, ошибок в проектировании, на которые Михаил Владимирович [Мишустин, премьер-министр РФ] нам сейчас дополнительно от правительства выделяет 3 млрд, мы его обязательно достроим", - сказал Дегтярев.

Уравнять надбавки

Одной из главных тем беседы главы региона с Алексеем Чекунковым стал паводок. Как сказал министр по развитию Дальнего Востока, гребень паводка в этом году превысил рекордные отметки 2013-го года.

Как сказал Михаил Дегтярев, в первую очередь, все силы и средства приведены в полную готовность. 5 тысяч спасателей сейчас находится на постах, полторы тысячи техники, 170 плавсредств.

- Мы занимаемся строительством гидротехнических сооружений огромных, и в Хабаровске это дамба Южного округа. Мы её сдаём в следующем году, она очень длинная, современная - 9,5 километров. И в Комсомольске. В Комсомольске - это вообще уникальное сооружение длиной 20 лишним километров.

Одно из озвученных предложений врио губернатора Хабаровского края - уравнять надбавки для жителей Дальнего Востока и переехавших в регион специалистов.

"Нужно говорить не о торможении оттока, а о притоке новых тружеников, новых интеллектуалов на Дальний Восток. Нужно уравнять в правах на надбавки дальневосточные и тех, кто здесь работает и много лет живет, и тех, кто хочет сюда приехать. Получается, люди, имеющие высокую квалификацию из других регионов - из той же Москвы, из Петербурга, Поволжья, Урала, если сюда приезжают, то годами ждут дальневосточные надбавки в 30%, и они находятся в неравных условиях со специалистами, мы не ощущаем притока", - сказал Михаил Дегтярев.