В Хабаровске начали благоустраивать дворы на президентские средства

Разбитый асфальт и узкие подъездные пути уходят в прошлое. В Хабаровске начался ремонт дворов на дополнительные средства, выделенные городу после обращения врио губернатора Михаила Дегтярева к президенту РФ Владимиру Путину. Напомним, в этом году на эти цели краевой центр дополнительно получил 300 млн рублей.

На выделенные бюджетные средства будут приведены в порядок дворы домов Хабаровска, в том числе по ул. Волочаевская, 115, 117 и Ленина, 26, 28. Работы по благоустройству дворовых территорий уже начаты подрядчиком. Их стоимость составит более 6 млн рублей. За качеством ремонта следит управляющая компания и сами собственники.

– Значительное расширение пожарного подъезда, отсыпка, укладка бордюрного камня и асфальтирование на достаточно сложном рельефе в центре города – задача непростая. Естественный уклон не требует оборудования ливневок, а вот сделать места съездов для маломобильных жильцов – вопрос актуальный. Но решать его должны не власти, а собрание собственников, – отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Члены Народного совета обсудили активность собственников жилья при участии в программах, позволяющих благоустроить дворы на выделенные из бюджета средства.

– Что будет на прилегающей территории: зона для выгула собак или детская игровая площадка, – собственники еще не определились. Для этого надо на собрании в очной или заочной форме провести голосование. Важно донести до жителей мысль: комфорт и благоустройство начинается там, где люди активны, собираются и решают, что им нужно. Не стоит сидеть и ждать, когда вам кто-то что-то сделает. У нас в крае работают программы, которые смогут поддержать хорошую идею. На таких выездных заседаниях мы видим, какие механизмы используются жителями для благоустройства, администрация всегда поддерживает инициативу жителей, – отметила член Народного совета Татьяна Милишкевич.

При этом перечень работ по благоустройству на бюджетные деньги строго регламентирован.

– Все, что связано с общим имуществом дома: пандусы, игровые площадки, зеленые насаждения и прочее, – благоустраивается по муниципальным программам при софинансировании собственниками, например, при создании территориального общественного самоуправления (ТОС) или грантовой поддержке муниципалитета, – отметил начальник управления ЖКХ г. Хабаровска Анатолий Климочкин.

Благоустройство – это не только уютные дворы. Прежде всего, дома должны содержаться в порядке: своевременная замена проводки, капитальный ремонт крыши и фасада, замена отслуживших лифтов. В рамках рабочей поездки Дарий Тюрин проверил состояние лифта, который заменили в доме 117 по ул. Волочаевской в 2017 году. Представители управляющей компании отметили, что везде, где лифты были заменены по программе капитального ремонта, замечаний нет. По состоянию лифта видно, что жильцы бережно к нему относятся.

Напомним, дополнительное финансирование в размере 300 млн рублей позволило закрыть программу благоустройства дворовых территорий в Хабаровске, рассчитанную до 2024 года на 274 двора. Теперь появилась возможность открыть новую программу и охватить благоустройством почти в два раза больше дворов краевого центра.



