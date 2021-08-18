Документальный фильм «Нюрнбергский процесс» покажут школьникам в Хабаровске

6-7 сентября в кинотеатре «Совкино» для школьников средних и старших классов, а также студентов пройдут премьерные показы документальных фильмов из циклов «Нюрнбергский процесс» и «Без срока давности». Показы будут сопровождаться комментариями экспертов, которые примут участие в работе международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

Все фильмы предоставлены Общероссийской общественной организацией «Российское общество историков-архивистов». Каждый цикл состоит из 12 короткометражных фильмов.

– В послевоенное время у страны не было ни сил, ни ресурсов, чтобы расследовать все факты истребления мирного населения. Но это не значит, что о погибших людях забыли. В следственном комитете РФ создан особый отдел, который занимается раскрытием военных преступлений прошлого и преступлений, связанных с реабилитацией нацизма сейчас. В последнее время стало «модным» выдвигать альтернативные исторические версии. Оспариваются сами понятия геноцида и Холокоста, выдвигаются альтернативные версии истории Второй мировой войны. Преступления против человечности не имеют срока давности. Именно об этом и о работе следователей и в наши дни рассказывают фильмы проекта «Без срока давности», – рассказали организаторы показа.

Отметим, научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» пройдет впервые, его главная цель – сохранение исторической правды о победе во Второй мировой войне. Ученые и педагоги, представители общественности, различных профессиональных сообществ, органов государственной власти выработают консолидированную позицию по ключевым историческим ценностям современного российского общества.

Организаторами международной площадки выступают более 30 общественных объединений и ведомств. Форум проводится при участии правительства Хабаровского края, а также при поддержке Фонда президентских грантов.



