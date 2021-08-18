Детские и спортивные комплексы появятся во дворах Комсомольска-на-Амуре

Масштабная реконструкция дворовых территорий проходит в этом году в двух крупнейших городах края – Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Так, на ремонт 78 дворов в городе Юности из федерального бюджета выделено более 342 млн рублей. Часть этих средств направлена на приобретение оборудования для детских и спортивных площадок. Акцент на полное благоустройство дворов был сделан главой региона Михаилом Дегтяревым по просьбам комсомольчан.

Обустройство детских и спортивных комплексов стало изюминкой этого ремонтного года, поскольку в прошлом году приведение в порядок дворовых территорий в городе ограничивалось только дорожными работами, а также монтажом освещения и установкой лавочек.

По поручению Михаила Дегтярева, за реализацией данного проекта мэр Комсомольска-на-Амуре отвечает лично. Александр Жорник регулярно инспектирует ход работ.

После посещения дворов на улицах Пионерской, Ленинградской, Водонасосной и Магистральном шоссе, он напомнил руководителям управляющих компаний и подрядных организаций о необходимости советоваться с жильцами-собственниками по вопросам сноса или обрезки зеленых насаждений, а также рекомендовал обратить особое внимание на водоотведение. Далеко не везде во дворах есть ливневая канализация, и при необходимости нужно рассматривать варианты бурения дренажных колодцев. К приходу игрового и спортивного оборудования дворовые территории должны быть максимально подготовлены, чтобы не откладывать установку детских площадок в долгий ящик.



