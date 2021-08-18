В Хабаровском крае за губернаторство будет бороться квартет

Двадцать человек претендуют на кресло депутатов Госдумы. И только четверо будут бороться за пост губернатора края

Чем же занимаются члены «Почти большой четверки»? Как они работают с избирателями, как стараются заманить в число своих сторонников народ, сколько раздают условных куриц? На первом месте, разумеется, Михаил Дегтярев.

Он активно ездит по краю, общается с жителями сел и городов, продвигает социальные программы, выбивает из федералов деньги. Скоро найдет амфоры в Амуре (шутка). Решает проблемы дольщиков, отсрочивает установку ГЛОНАСС на праворульные автомобили, сносит бараки на проспекте. В общем, из всех претендентов на высший региональный пост Дегтярев - очевидный тяжеловес, готовый загасить хоть Терминатора, хоть Годзиллу, хоть ипотеку.

На втором месте по инициативности идет Марина Ким. Она ратует за запрет микрофинансовых организаций, продвигает интересы многодетных семей, борется за обустройство мусорного полигона в Кировском районе Хабаровска.

«Инстаграм» Владимира Парфенова не слишком информативен. Но зато очень спортивен. Кандидат демонстрирует неплохие навыки в смешанных единоборствах и околачивании груши.

А вот по запросу в «Яндексе» «Бабек Мамедов» поисковик выдает только некоего Бабека Мамедрзаева, исполнителя хита «Принцесса». Несмотря на отсутствие хоть каких-то признаков деятельности, некоторые пользователи соцсетей призывают голосовать именно за господина Мамедова. Так что ничего не делая, на политических боках уважаемого Юсифа оглы уже умудряется расти электоральное сало.

Чем будет заниматься после отказа в регистрации Игорь Логвинов, неизвестно. Но так как он является действующим депутатом городской думы Южно-Сахалинска, то, думается, ему есть куда расти. Другой «отказник», Владимир Чернышов, поведал о своих планах в Facebook.

«В любом случае, этот период для меня стал очень важным, - написал Чернышов. - Есть проблемы, на которые я посмотрел совсем иначе, есть идеи, которые теперь мечтаю воплотить, есть команда, с которой хочется двигаться дальше. Будем продолжать бороться за то, чтобы наш край становился лучше, а наши красивые, смелые и принципиальные жители чувствовали уверенность в сегодняшнем дне и могли строить планы на будущее».

По словам Чернышова, план встреч с избирателями будет преобразован в план журналистских командировок. И он намерен подарить его тому, кто выиграет выборы.

По червонцу

Перейдем к выборам в депутаты Госдумы. 13 августа завершилась регистрация в избиркоме. Результат - по обоим одномандатным округам раскидано ровно по десять кандидатов.

Пытался сбить столь ровный счет Антон Фургал, но у него обнаружились многочисленные нарушения в документах. Среди них дублирование паспортных данных избирателей, несуществующая информация о людях, автографы не проживающих в данном избирательном округе граждан. А два подписных листа и вовсе оказались за другого кандидата.

Факапов оказалось так много, что этот факт был вынужден признать и сам Фургал-младший. А посему - закономерный отказ в регистрации. Так что поднять упавший фамильный стаканчик и водрузить его в рот у Антона Сергеевича не вышло.

Примерно десяток сторонников несостоявшегося депутата орнули так, словно съели говяжий «Доширак», вследствие чего вышли пикетировать на Комсомольскую площадь. На митинге люди возмущались снятием Фургала и обещали побить членов избиркома канделябрами (как будто те в чем-то виноваты!).

Из 20 претендентов на кресло федерального парламентария кто-то неплохо знаком жителям нашего края, кто-то не очень. По Хабаровскому одномандатному избирательному округу № 69 идут Борис Гладких («Единая Россия»), Игорь Глухов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Валерий Корзунов («Новые люди»), Бабек Мамедов (да, здесь он тоже есть!), Владимир Парфенов (а что, с губернаторским креслом если «обломится», так хоть можно в депутатское сесть. Главное, вернуться из своего отсутствия и начать уже хоть что-то делать), Сергей Матвеев («Российская партия свободы и справедливости»), Петр Перевезенцев (КПРФ), Владимир Титоренко («Коммунисты России»), Александр Федчишин (ЛДПР), Рюрик Фоминых («Яблоко»).

По Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 представлены следующие кандидаты. Это Вадим Воеводин (КПРФ), Наталья Евдокимова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Лариса Звиняцкая («Коммунисты России»), Евгений Ильин («Новые люди»), Андрей Калганов («Родина»), Владимир Ниженковский («Партия Роста»), Иван Пиляев (ЛДПР), Антон Плюснин («Справедливая Россия»), Павел Симигин («Единая Россия»), Виктор Федореев («Яблоко»).

Большинство представленных кандидатов не ведут сколь какой-нибудь масштабной избирательной кампании. Может быть, в период пандемии у них выработались антидела, а может, банально не хватает средств. Так или иначе, продолжаем следить за ходом предвыборной гонки. 19 сентября близко…

Андрей Канев