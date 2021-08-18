Комсомольчанка возмущена отсутствием трамваев и нормального TV

Очень долго ждали украденное у нас местное телевидение, где были не только новости, но и очень талантливые передачи. Живем как в вакууме. О событиях - крохи из Хабаровска.

Я задавала вопрос президенту, губернатору, писала в газеты… Знаю, что многие тоже были не равнодушны к этой ситуации. И вот наконец-то! Телевидение!!! Звонили друзья – все радовались. Но, оказалось, вещать оно будет на каком-то неведомом частном канале. А у многих жителей приставки с 20 каналами - «6ТВ» там нет. Вообще, телевизор молодые люди не смотрят, поэтому он очень нужен пока нам, пенсионерам.

В прошедшую предвыборную кампанию показать претендентов на представителей власти было негде. А потому я ни разу не видела нашего мэра, не слышала его речь. Депутатов тем более – тишь да благодать. В местной газете о них скупо, редко. Неужели нельзя было договориться с каналом «Губерния» - полчаса для новостей из города Комсомольска?

А что у нас вообще-то городского?! Нет телевидения, трамвая (очень волнуемся за его судьбу, хотелось бы все-таки успеть приехать в нем на набережную, погулять, посмотреть на Амур), отдела здравоохранения и отдела образования, исчезли почти все газетные киоски, второстепенные улицы грязные, трава метровая. Дорога на кладбище после п. им. Чкалова ужасная.

А площадь Металлургов?! Все мои знакомые в шоке. В центре города - такая убогость. Там давно просится красивое здание, желательно с концертным залом. На встречу с любимыми артистами приходится ездить в Дземги (очень неудобно, остановки автобуса там очень далеко).

Рынки для простых дачников, сельских жителей практически уничтожены. Цены за торговое место – 150-300 рублей. Продала бабушка несколько пучков укропа и все отдала, да и мест почти нет: они захвачены перекупщиками или - как у ТЦ «Океан» - доступные столы стоят на солнцепеке. О рынке выходного дня - ни слова. Зимой тоже желающим вынести лишний чесночок, кабачки - некуда.

На встречу с губернатором надо приглашать хотя бы десяток пенсионеров. Мы-то точно знаем, о чем спросить!

Ольга Мартыненко

г. Комсомольск-на-Амуре