Мишустин подписал перечень поручений по итогам договорённостей с Дегтярёвым

Все обозначенные направления работы подкрепят реальными деньгами

Вопросы строительства социальных и промышленных объектов вошли в перечень поручений по итогам рабочей поездки председателя правительства Михаила Мишустина в Хабаровский край, которая состоялась 28 июля.

Два поручения касаются завершения строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Возводить здание начали ещё в 2017 году, но из-за ошибок в проектной документации объект пришлось заморозить. Сейчас проектная документация доработана и прошла государственную экспертизу. На завершение строительства больницы и закупку медицинского оборудования требуется дополнительное финансирование. В связи с этим Минздраву, Минстрою и Минфину совместно с правительством Хабаровского края поручено определить размер необходимого финансирования. О результатах нужно доложить в правительство до 20 августа. Затем Минздраву, Минфину и Минэкономразвития предстоит предусмотреть этот объём средств при формировании федерального бюджета на 2022–2024 годы. Строительство и оснащение больницы планируется завершить к 1 сентября 2023 года.

- Наконец-то дождались положительного решения по комплексу благодаря врио губернатору, который обозначил проблему на федеральном уровне. Детский больничный комплекс планировался для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медпомощи детям Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Амурского, Солнечного районо и района имени Полины Осипенко. Кроме того, в непосредственной близости с комплексом в 2020 году открыта вертолетная площадка, которая действует в круглосуточном режиме. Подразумевалось, что с вводом в эксплуатацию комплекса, Комсомольск станет центром оказания медпомощи, в том числе консультативной для северных территорий края, - рассказала главный врач детской больницы Комсомольска-на-Амуре Ольга Горлач.

По словам главврача, сейчас детские поликлиники города находятся в составе городской больницы № 2 и располагаются на первых этажах жилых домов с дефицитом площадей более 50%, что не позволяет сегодня в первичном звене вернуть современные технологии профилактики, диагностики, лечения, реабилитации детей с различными заболеваниями.

- Мало того, эти поликлиники не попали в программу модернизации здравоохранения в связи с тем, что планировалось, и было запущено строительство детского комплекса. В его составе консультативное отделение на 300 посещений в смену не только для комсомольчан, а для жителей северных территорий с учетом выездной формы работы. Также круглосуточный стационар на 230 коек, где планируется оказание медпомощи по узким специальностям. Детская реанимация. Сегодня в Комсомольске специализированного детского реанимационного отделения нет. Поэтому о необходимости такого комплекса говорить не приходится, он просто жизненно необходим городу. Город, который выпускает самые лучшие самолеты в мире, не может иметь второсортного здравоохранения, - отметила Ольга Горлач.

Надо отметить, что Дегтярев имеет карт-бланш от федерального центра, который врио губернатора использует на благо всех жителей края – он добивается выделения региону дополнительных средств, достройки нужных объектов социальной инфраструктуры, решению иных вопросов, затрагивающих интересы жителей Хабкрая.

Ещё одно поручение касается продления временного порядка ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Напомним, до 3 декабря 2021 года жителям Дальнего Востока разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Теперь такой порядок будет продлён ещё на один год – до 3 декабря 2022 года. Соответствующий проект решения Правительства поручено внести Минпромторгу, Минэкономразвития, ФТС и МВД до 1 октября.

Отдельный блок поручений посвящён вопросам модернизации и реконструкции Амурского судостроительного завода. Минпромторгу, Минобороны и Минфину совместно с правительством Хабаровского края поручено проанализировать экономическую ситуацию на заводе и представить в Правительство предложения по финансовому оздоровлению предприятия. Сделать это нужно до 29 сентября. К этой же дате Минтранс и Минпромторг должны рассмотреть вопрос переноса срока завершения строительства многофункционального аварийно-спасательного судна MPSV06 и изменения цены госконтракта на его строительство за счёт бюджетных средств. Кроме того, Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития поручено до 15 декабря проработать вопрос включения мероприятий «Строительство транспортно-спускового дока» и «Реконструкция гидротехнических сооружений» в государственную программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Это необходимо для последующего финансирования мероприятий.

Напомним, ранее предложение Михаила Дегтярева продлить мораторий на установку «ЭРА-ГЛОНАСС» поддержал полномочный представитель Президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.