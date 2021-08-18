В Охотском районе продолжается подготовка к отопительному сезону

В Охотском районе продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Здесь завершен ремонт подъезда к Мареканскому угольному месторождению, откуда завозится твердое топливо для местных котельных.

По окончании прошлого отопительного сезона в районе была проведена оценка состояния единственной дороги, ведущей к угольному месторождению. Для устранения проблемных участков главой принято решение о проведении капитального ремонта 2 мостов, на что из бюджета района было выделено более 4 млн рублей.

– Эта муниципальная дорога имеет особое значение для жизнедеятельности нашего побережья, так как именно по этому пути поступает уголь в котельные Охотского района в течение всего отопительного периода. Важно содержать дорогу в надлежащем состоянии, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение твердым топливом предстоящей зимой, – отметил глава района Максим Климов.

Капитальный ремонт мостов произведен силами специалистов предприятия ООО «ДТСК», а специалисты ООО «Охотскэнерго» уже приступили к отсыпке дороги песчано-гравийной смесью и грейдированию.



